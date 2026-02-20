🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

In de tussenronde van de Champions League speelde Club Brugge 3-3 gelijk tegen Atletico Madrid. Blauw-zwart loste nu ook een knappe aftermovie op hun socials.

Prachtige aftermovie van Club Brugge

“Je zal het doen, vanavond. Ik ben er zeker van. Veel succes, vriend”, zegt voorzitter Bart Verhaeghe voor de aftrap van de match aan Christos Tzolis. Profetische woorden, want hij zorgde in de slotminuten voor de 3-3.

De 0-2 aan de rust kwam duidelijk hard binnen bij de spelersgroep, maar Ivan Leko slaagde er duidelijk in zijn troepen te motiveren. “We zijn allemaal teleurgesteld. En dan? Zet ze onder druk en grijp de kansen. Eén doelpunt en de match kan volledig veranderen.”

De 1-2 van Onyedika zorgde voor veel vuur en uiteindelijk werd het 2-2 en 3-3. Tzolis was alvast tevreden met de gelijkmaker. “We hebben niets gestolen. We waren beter”, oordeelt Leko.

Hans Vanaken Man of the Match

Een opvallend beeld was nog Hans Vanaken die achteraf de trofee van Man of the Match in zijn handen gestopt krijgt, maar vraagt of die voor hem of iemand anders is.

Het was ongetwijfeld de mooiste match in de Champions League dit seizoen, nog veel beter dan de 3-3 tegen FC Barcelona. En nu is het aan Club Brugge om het dinsdag in Madrid af te maken en door te stoten.



