Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

Sinds de jaarwisseling is Dante Vanzeir als huurling van AA Gent aan de slag bij Cercle Brugge, maar een vaste plek in de basis is voorlopig nog niet weggelegd. De 27-jarige spits zat al vijf wedstrijden op rij op de bank en mag zich afvragen of hij vrijdag tegen 'zijn' AA Gent wel mag starten.

Vanzeir werd begin januari gepresenteerd als dé wintertransfer van Cercle. Toch raakte al snel bekend dat de aanvaller niet meteen de missing link was die groen-zwart nodig had. Zijn start op stage in Portugal was degelijk, maar niet uitzonderlijk en het ritme ontbrak duidelijk. Intussen hield Adewumi zijn plek vast, waardoor Vanzeir tegen Westerlo op de bank begon.

Ook in de daaropvolgende wedstrijden gaf coach Onur Cinel de voorkeur aan zijn bestaande aanvallers. Zelfs toen Warleson vroegtijdig moest douchen tegen Antwerp, bleef Vanzeir op de bank, terwijl Adewumi zijn kans kreeg. De vertrouwensband tussen de Oostenrijker en Cinel speelde daarbij een rol.

Dante Vanzeir wil meer spelen bij Cercle Brugge

Toen Cercle uit bij Charleroi verrassend Oumar Diakité voorin op stelde, zat Vanzeir opnieuw op de bank. Hij mocht pas invallen in de Brugse derby, waar hij wel nieuwe energie bracht, maar geen doelpunten kon maken. De spits blijft echter rustig. “Vroeger was ik al lang ongeduldig geworden. Nu weet ik dat het profleven soms zware momenten kent", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Vanzeir sprak ondertussen ook openlijk met Cinel en de andere coaches over zijn ambitie. “Ze weten dat ik graag meer wil spelen en eens wil starten. Ik denk dat ik de ploeg iets kan bijbrengen, maar het is aan de coach om te beslissen. Ik begrijp dat de andere jongens het goed doen, dus het is een moeilijke keuze.”

Vrijdag staat de confrontatie met AA Gent op het programma, de club waar Vanzeir in de heenronde persona non grata was. Toch kijkt hij er nuchter tegenaan: “Waarom ook wraakgevoelens? Er zijn veel mensen en spelers die ik hartelijk zal begroeten. Wie ik niet wil zien, zal ik ook vermijden.”