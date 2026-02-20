Volg KAA Gent - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 20/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
LIVE: Rik De Mil lanceert miljoenentransfer opnieuw: "Door zijn mindset"
Foto: © photonews

KAA Gent en Cercle Brugge openen op vrijdagavond speeldag 26 van de Jupiler Pro League. De Buffalo's strijden om de top-6, de Vereniging om de Relegation Play-offs te vermijden. En dus kan het opnieuw een belangrijk duel worden.

Cercle Brugge wist de voorbije jaren een paar goede resultaten neer te zetten tegen KAA Gent en ook goede wedstrijden te spelen tegen de Buffalo's. Op dat elan wil De Vereniging dan ook graag doorgaan om een goede zaak te doen in het klassement.

KAA Gent op zoek naar drie belangrijke punten

Maar ook Gent zelf kan met een overwinning een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs. Kanga is nog onzeker, terwijl er ook een paar andere spelers niet bij zijn voor De Buffalo's in het duel tegen Cercle Brugge.

"Het zijn vijf finales en vijf pittige wedstrijden, dus die kunnen we alleen maar spelen met mensen die helemaal in vorm zijn en er driehonderd procent klaar voor zijn", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie vooraf.

Sonko komt opnieuw aan de oppervlakte bij KAA Gent

"Als wij een hoog doel hebben met KAA Gent, dan moet een coach veel keuzes kunnen en moeten maken. Dat is net de job van een coach, want je hebt concurrentie nodig. Dat is hoe het gaat in een club met grote ambities."


Sonko is onder Rik De Mil opnieuw aan de oppervlakte gekomen: "We zijn opnieuw van nul begonnen, want hij zat in een spiraal naar beneden. Het was belangrijk om dat te stoppen en stap voor stap opnieuw te gaan opbouwen. We wilden ons het plan met hem uitleggen om te beginnen, door zijn mindset heeft hij daar elke dag aan gewerkt."

Prono KAA Gent - Cercle Brugge

KAA Gent wint
Gelijk
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Cercle Brugge Cercle Brugge wint
81.39% 14.72% 3.9%
Populairste
2-1
(88x)		 2-0
(53x)		 3-1
(29x)

Vergelijking KAA Gent - Cercle Brugge

Positie

5
15

Punten

36
24

Gewonnen

10
5

Verloren

9
11

Gescoorde doelpunten

41
33

Doelpunten tegen

37
40

Gele kaarten

43
48

Rode kaarten

3
4

Onderlinge duels gewonnen

29
9
15
03/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
28/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
15/12 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/09 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
11/02 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
22/10 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
20/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/05 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 KAA Gent KAA Gent
29/01 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
20/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
26/09 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 16:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-2 KAA Gent KAA Gent
01/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
01/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/09 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/07 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
07/03 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
25/10 02:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
20/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/05 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-5 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
30/07 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
15/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/03 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/11 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
02/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KAA Gent KAA Gent
15/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
18/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
30/01 19:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
11/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
09/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 21/02 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
