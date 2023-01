Cercle Brugge houdt verdiend de drie punten thuis tegen KAA Gent na knotsgekke tweede helft

Cercle Brugge staat weer in de top acht na een match met twee gezichten en een dolle slotfase.

KAA Gent ging na een goeie periode van 7 op 9 op bezoek bij Cercle Brugge en probeerde zijn positie in de top vier te verdedigen. Winnen tegen Cercle in Jan Breydel lukte de laatste drie matchen echter niet voor Gent, de laatste overwinning dateerde al van september 2018.

Dat Gent vierde en Cercle Brugge tiende stonden in de stand was echter niet aan het spel te zien in de eerste helft. Er waren heel wat slordigheden en slechte passes. Cercle kon Gent wel het meest onder druk zetten en veroverde zowat elke tweede bal. Tot kansen leidde dat niet echt in de eerste helft, aan beide kanten niet. Doelmannen Nardi en Warleson bleven dan ook werkloos.

© photonews

De tweede helft begon veel beter met meteen een kans voor Gent met Cuypers en een dubbele kans voor Ueda, die niet kon profiteren van een slechte terugspeelbal van Ngadeu. En plots ging het heel snel. Ueda kopte op het uur een voorzet van Vanhoutte binnen en 30 seconden later rondde Denkey een vlijmscherpe couter af na Gents balverlies. Cercle stond meteen 2-0 voor.

Gent maakt nog gelijk, maar verliest na goal in toegevoegde tijd

Gent liet de koppen niet hangen en twintig minuten voor tijd was De Sart het snelst op de bal na een redding van Warleson op een schot van Cuypers. Een gelijkmaker leek er niet meteen aan te komen voor Gent, maar de ingevallen Lemajic kopte toch nog een voorzet van Fofana binnen en bezorgde KAA Gent toch nog een puntje.

Of daar leek het toch op. Want Cercle-verdediger Daland snoepte Gent-spits Cuypers nog de bal af en schoot de bal staalhard laag in de linkerhoek voorbij doelman Nardi. Cercle Brugge houdt zo toch verdiend de drie punten thuis en komt weer de top acht binnen. KAA Gent kan straks uit de top vier vallen bij een zege van Club Brugge tegen Zulte Waregem.