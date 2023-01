Vanhaezebrouck nadat Gent dubbele achterstand ophaalt, maar toch nog verliest in blessuretijd: "Pijnlijk"

KAA Gent verloor in Jan Breydel tegen Cercle Brugge.

KAA Gent had 7 op 9 en stond in de top vier voor het naar Cercle Brugge trok. Het bezoek aan Cercle Brugge was de laatste jaren wel wat moeilijk voor Gent, het kon al sinds 2018 niet meer winnen op bezoek bij de Vereniging.

Gent kwam op het uur 2-0 achter tegen Cercle, maar haalde de achterstand nog op dankzij goals van De Sart en Lemajic. Maar Gent ging toch nog naar huis zonder punten, na een goal in de extra tijd van Daland.

"Waarom we vandaag verliezen? We hebben te veel fouten gemaakt en we slikken daardoor twee doelpunten. Ik ben wel tevreden van de wissels, maar we gaan uiteindelijk naar huis zonder punten dus dat is pijnlijk", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Sporza.