'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

Nathan De Cat wekt dit seizoen opvallend veel belangstelling. De jonge speler van Anderlecht combineert speeltijd met groeiende internationale aandacht.

Opmars van een jonge middenvelder

De Cat, geboren in 2008 en uitgegroeid tot een fysiek sterke speler, verzamelde dit seizoen al een aanzienlijk aantal wedstrijden. Hij werd op verschillende posities in het middenveld ingezet en koppelt fysieke kracht aan technische stabiliteit. Zijn vermogen om het spel te structureren en balveroveringen te koppelen aan snelle voortzettingen maakt hem aantrekkelijk voor topclubs.

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport volgt Marseille zijn ontwikkeling nauwgezet. De Franse club is echter niet alleen, want ook andere Europese teams zouden zijn naam hebben genoteerd. HDe concurrentie situeert zich onder meer in Duitsland, waar meerdere clubs hun middenveld willen versterken.

Ervaring op jonge leeftijd

De Cat werd vroeg opgemerkt en kreeg al snel kansen bij de profs. Hij maakte zijn Europese debuut in de Europa League en verzamelde daarnaast ervaring bij de Belgische nationale jeugdploegen. Internationale media plaatsten hem recent in een lijst van veelbelovende talenten, wat zijn reputatie verder versterkt.

De middenvelder ligt nog tot 2027 onder contract bij Anderlecht. Zijn marktwaarde wordt extern geschat op een aanzienlijk bedrag, wat zijn positie binnen de clubstructuur onderstreept. De Cat past daarmee in de traditie van Belgische middenvelders die op jonge leeftijd doorbreken. Transfermarkt geeft hem momenteel een waarde van 17 miljoen euro.