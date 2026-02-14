"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

Didier Deschamps was donderdag in Brussel om de loting van de Nations League bij te wonen. De Franse bondscoach besprak het toernooi en sprak over de komende tegenstanders van Les Bleus, waaronder ook België.

Frankrijk zit in groep A1 samen met Italië, Turkije en België. In de vorige editie namen de Fransen het al op tegen de Rode Duivels en de Squadra Azzurra. Ze eindigden toen bovenaan, met evenveel punten als Italië.

Didier Deschamps zal er niet meer bij zijn tegen Rode Duivels volgend jaar

Didier Deschamps zal tijdens deze competitie niet langer bondscoach van Frankrijk zijn. "Daarvoor moet je mijn opvolger vragen of hij zich zorgen maakt over deze groep", reageerde hij met een glimlach. "Hij lijkt een beetje op die van vorig jaar, want toen hadden we ook al Italië en België. Turkije vervangt Israël."

"In de Nations League A zitten de beste landen. Of er nu verschillen zijn tussen de teams uit pot twee, drie of vier, dat hangt van ieders gevoeligheden af. Maar het levert sowieso mooie affiches op", is hij duidelijk.

Didier Deschamps waardeert de Nations League

In 2021 won Frankrijk de competitie. Didier Deschamps is dat uiteraard niet vergeten: "We hadden het geluk om ze in 2021 te winnen. En als je ziet, zoals voor Portugal vorig jaar, welke vreugde dat kan teweegbrengen, dan is dat ook goed voor jullie, de media. In plaats van vriendschappelijke wedstrijden die soms wat nietszeggend zijn, is dit zo slecht nog niet."

"En het publiek volgt ook, dus dat is eerder een heel goede zaak. Ook al blijven het EK en het WK altijd erboven staan, het is een mooie competitie", besloot hij in de mixed zone, onder meer bij de microfoon van beIN Sports.



