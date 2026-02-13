De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

Hans Cornelis werd door de Pro League verkozen tot Trainer van de Maand januari. Een erkenning die het werk van de tacticus van Charleroi onderstreept en waardeert. Ondertussen gaat het in februari wel iets minder met Charleroi.

Wie anders dan hij had aanspraak kunnen maken op die trofee? Als er iemand was die het verdiende, is het Hans Cornelis. De trainer van de Zebra's zorgde ervoor dat Sporting Charleroi het jaar 2026 perfect begon.

Perfect rapport voor Charleroi in januari

De Henegouwers zijn in januari simpelweg ongeslagen en wonnen vier keer in vier wedstrijden. In hun eerste wedstrijd van het jaar versloeg Charleroi eerst Club Brugge (2-0) in de kwartfinale van de Beker van België.

Daarop volgden overwinningen in de competitie tegen Standard (2-0), Antwerp (0-2) en STVV (0-2). Wedstrijden die op papier niet per se gegarandeerde overwinningen leken voor de Carolo's. Maar gedreven door een nieuwe dynamiek sinds het vertrek van Rik De Mil en de aanstelling van Hans Cornelis, waren ze er klaar voor.

Een onderscheiding die niet alleen het werk van Hans Cornelis beloont

"Deze onderscheiding is een beloning voor het werk van de coach, zijn staf en het hele Carolo-elftal", schrijft Sporting Charleroi onder meer in een persbericht na de uitreiking van de prijs aan de coach Hans Cornelis.



"We hadden een zwaar programma, maar onze spelers lieten zich zien en waren opgewassen tegen iedereen, met karakter en vastberadenheid! Proficiat, coach", aldus nog Charleroi. Aan Cornelis en co om ook de komende maand te blijven presteren.