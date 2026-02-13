Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra kreeg rood voor een bijzonder stevige overtreding in de heenronde van de halve finale van de Beker van België. Jules Gaudin moest van het veld met rood in de slotfase van de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

De Disciplinaire Raad van de Belgische Voetbalbond heeft zich vrijdag uitgesproken over de sancties voor Moussa Diarra (RSC Anderlecht) en Jules Gaudin (Sporting Charleroi). Beide spelers werden vorige week uitgesloten en hun clubs gingen in beroep tegen de voorgestelde straf van het bondsparket.

Moussa Diarra beging in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België tegen Antwerp een zware fout langs achter op Marwan Al-Sahafi. Het parket had drie speeldagen schorsing gevorderd voor de Franse verdediger.

Zware sanctie voor Jules Gaudin

Anderlecht ging in beroep, waardoor Diarra afgelopen zondag tegen Genk én donderdag in de terugwedstrijd van de halve finale kon spelen, waar hij overigens een sterke partij afwerkte. De Disciplinaire Raad heeft zijn straf nu verminderd: Diarra krijgt twee speeldagen effectief, één met uitstel en een boete van 2.500 euro.

Jules Gaudin kreeg rood in minuut 90+10 tegen Cercle Brugge na een elleboogstoot aan Christian Ravvych. Het parket had vier speeldagen effectief gevorderd. Ook hier werd de straf herzien: drie speeldagen effectief, twee met uitstel en een boete van 4.000 euro.



Diarra mist de wedstrijden tegen RAAL en Zulte Waregem. Gaudin is er niet bij tegen KAA Gent, Westerlo en Club Brugge. Cercle Brugge en Anderlecht zullen het dus even zonder hen moeten doen.