Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

De blessuregolf bij de Rode Duivels blijft aanhouden richting het WK 2026, maar er is eindelijk ook goed nieuws. Dodi Lukebakio is opnieuw wedstrijdfit en zit weer in de selectie bij Benfica.

De Rode Duivels zitten met heel wat geblesseerden, enkele maanden voor het WK 2026 van start gaat. Kopzorgen voor Rudi Garcia, maar tussen al het slechte nieuws door krijgen de Duivels nu ook een opsteker.

Zo is Dodi Lukebakio weer helemaal fit bij SL Benfica. De flankaanvaller liep een enkelbreuk op tijdens de interland tegen Liechtenstein in november. Na enkele maanden afwezigheid kan hij opnieuw spelen.

Lichtpunt voor Rudi Garcia in blessuregolf

De Rode Duivel zit vrijdagavond op de bank bij Benfica, dat het opneemt tegen Santa Clara op de Azoren. Of coach José Mourinho hem ook effectief minuten zal geven, wordt afwachten.

De winger begon flitsend aan het seizoen. Nadat hij even out was met een kneuzing kwam hij zes wedstrijden na elkaar in actie, waarvan vijf als basisspeler. In die wedstrijden gaf hij maar liefst vier assists.



Rudi Garcia zal het graag zien gebeuren. Deze week vielen Arthur Theate én Charles De Ketelaere uit met stevige blessures. Of zij het WK in Noord-Amerika halen valt nog af te wachten.