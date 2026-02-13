Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Kevin De Bruyne staat al maanden aan de kant met een zware hamstringblessure, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Bondscoach Rudi Garcia rekent erop dat zijn spelmaker er in maart opnieuw bij zal zijn.

Kevin De Bruyne liep eind oktober een bijzonder zware hamstringblessure op. De Rode Duivel trapte een strafschop binnen, wat meteen zijn laatste wapenfeit zou blijken voor een heel lange tijd.

De middenvelder is al sinds eind oktober buiten strijd. Voor Rudi Garcia en de nationale ploeg is het ook lastig dat een van hun beste spelers langdurig afwezig is. Eind maart reizen de Duivels af naar de VS om oefenwedstrijden te spelen tegen de VS zelf, en Mexico.

Garcia mikt op comeback van De Bruyne in maart

Normaal gezien zit KDB dan weer bij groep. Dat vertelde Rudi Garcia aan Het Laatste Nieuws. "Kevin traint nog individueel, maar hij zal er normaal gezien bij zijn in maart. Als alles goed gaat, zal hij begin volgende maand de training bij Napoli hervatten."

De Bruyne is sowieso een meerwaarde voor de nationale ploeg. Ook naast het veld vult hij een belangrijke rol in. Toen België zich kwalificeerde voor het WK op Sclessin, tegen Liechtenstein, was de middenvelder aanwezig om met zijn ploegmaats te vieren.


Vincent Mannaert zegt dat de bond het voorzichtig zal aanpakken. "We gaan geen risico’s nemen, maar zelfs als Kevin nog wat ritme zou ontbreken, bestaat de kans dat hij in de selectie zal zitten. Op voorwaarde dat hij medisch honderd procent fit is."

Meer nieuws

