Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Donderdagavond was er de loting van de Nations League in Brussel. Een opvallende aanwezige naast bondscoach Rudi Garcia was ene Simon Mignolet van Club Brugge. Was die niet gestopt met voetballen voor de Rode Duivels? De reden van zijn aanwezigheid is gekend.

Geen terugkeer als Rode Duivel of Technisch Directeur (voorlopig) voor Simon Mignolet

Zijn aanwezigheid betekent niet dat de doelman van blauw-zwart onverwacht terugkeert naar de Rode Duivels, die hij al sinds maart 2023 heeft verlaten. Dat gerucht kan dan ook meteen naar de prullenmand verwezen worden.

Mignolet is bezig met een opleiding tot Technisch Directeur, een programma dat is opgezet door de Belgische voetbalbond, de Pro League en de Universiteit van Antwerpen. Maar ook dat was de reden van zijn aanwezigheid niet.

Simon Mignolet aanwezig op voorspraak van de UEFA

De motivatie voor zijn aanwezigheid was pragmatischer, zoals bevestigd door de persvoorlichter van de Rode Duivels, David Steegen aan Sudpresse. Voor haar grote evenementen omringt de UEFA delegaties graag met figuren die nog steeds belangrijk zijn of zijn geweest in de geschiedenis van hun nationale team.



Voor België namen Mbo Mpenza (die de groepsfase van Liga D lootte) en Simon Mignolet de uitnodiging aan. Onder de andere prestigieuze gasten waren ook Luis Figo, Ruud Gullit, Christian Karembeu, Patrick Vieira en Fernando Llorente aanwezig in Brussel.