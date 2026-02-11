Alderweireld verrast met beste coach die hij ooit had (en het is niet Mourinho, Pochettino of Simeone)

Alderweireld verrast met beste coach die hij ooit had (en het is niet Mourinho, Pochettino of Simeone)
Foto: © photonews

Toby Alderweireld werkte in zijn carrière met topcoaches als José Mourinho, Diego Simeone en Mauricio Pochettino. Toch haalt de verdediger één naam boven alle andere uit: Mark van Bommel.

Als aanvoerder van Antwerp FC beleefde Alderweireld een historische seizoenonder Van Bommel. In de laatste minuut van het seizoen scoorde hij de titelgoal, waarmee hij de club na 66 jaar weer kampioen maakte.

Op bezoek bij Rondo vertelde de voormalige verdediger over zijn band met Van Bommel. “We spreken elkaar nog vaak via de app. Het is de beste trainer die ik ooit gehad heb. Het klikte vanaf seconde één.”

Toby Alderweireld noemt Mark van Bommel de beste trainer die hij ooit had

“Een fantastische tijd hadden we samen", vervolgde Alderweireld. “Dat gevoel na die goal heb ik nooit meer gehad. Het was net een film, onrealistisch. Dat ik hem kon maken, was gewoon waanzinnig.”

Van Bommel blikt zelf ook terug. “Dat was zo’n ontlading dat je niet meer weet wat je doet. We hadden de titel een week eerder nog bijna verspeeld, iedereen zat in de put. En dan eindigen we zo, onbeschrijfelijk.”


Alderweireld benadrukt dat de titel meer was dan een individuele prestatie: “Het is ook het verhaal van de club. Het verbindt ons voor altijd. We wonnen de dubbel en de Supercup. Dat soort momenten houdt een groep samen, dat vergeet je nooit.”

Toby Alderweireld

