Hart gebroken bij superfan: Manchester United gooit zegereeks én kappersmoment te grabbel

Manchester United heeft naast een vijfde overwinning op rij gegrepen op bezoek bij West Ham. Het werd 1-1, en dat was niet alleen een domper voor de ploeg, maar ook voor superfan Frank Ilett, die al 493 dagen wacht op een kappersbeurt voor het goede doel.

Ilett had zichzelf een opvallende belofte gemaakt: pas wanneer United vijf keer op rij zou winnen, mocht zijn haar eraf. De opbrengst van die actie gaat naar een organisatie die zieke kinderen steunt die hun haar verloren. Tegen West Ham leek het moment eindelijk dichtbij.

Maar op het veld liep het anders. United had het moeilijk en kwam vlak na rust op achterstand toen Soucek een lage voorzet binnen devieerde. Ilett reageerde vol ongeloof voor zijn livestream en zag zijn droom stilaan wegsmelten.

Frank Ilett heeft al 493 dagen zijn haar niet meer geknipt

Even later leek de redding daar, toen Casemiro een voorzet binnenkopte en bij de fan thuis zelfs al confetti werd bovengehaald. De goal werd echter afgekeurd voor buitenspel, waardoor de ontgoocheling alleen maar groter werd.

In de slotfase redde United alsnog een punt dankzij een knappe deviatie van Sesko. Een nederlaag bleef uit, maar de zegereeks werd wel abrupt gestopt en de symbolische kappersbeurt ging niet door.

Voor Ilett is het opnieuw wachten op een nieuwe kans. “Mijn hart is gebroken. Dit was hét moment", klonk het na afloop. Hij hoopt nu op een nieuwe reeks in de komende wedstrijden, zodat zijn actie én de langverwachte knipbeurt alsnog werkelijkheid worden.



