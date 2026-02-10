Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Met nog zes speeldagen te gaan is de strijd om de Champions' Play-offs spannender dan ooit. Terwijl drie teams zeker lijken, wankelt Anderlecht en ruiken achtervolgers hun kans.

De strijd om de Champions' Play-offs is volop aan de gang. De komende weken zal het nog bijzonder spannend worden. De kandidaten hebben nog zes speeldagen de tijd om zich te plaatsen.

Aan Club Brugge, Union SG en STVV twijfelt niemand nog. De laatste drie plaatsen liggen nog wel volledig open. Anderlecht zit in een negatieve spiraal en zou zijn plaats nog kunnen verliezen.

"In de strijd voor de top 6 zijn we nog met 7 teams voor de laatste 3 plaatsen. Want sinds gisteren is Anderlecht toch ook wel echt bedreigd", merkt Peter Vandenbempt op bij Sporza.

Daar kunnen natuurlijk andere ploegen van profiteren, zoals Racing Genk, dat sinds zondag op één punt van PO1 staat. De commentator waagde zich aan een voorspelling, al kan die de komende weken nog veranderen.

"Ik kan vanaf nu elke week zeggen wie er volgens mij in de top 6 zal eindigen. En vandaag zeg ik: Anderlecht, KRC Genk en KAA Gent", aldus Vandenbempt..

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

