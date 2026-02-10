Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Foto: © photonews
Het blijft onrustig bij Anderlecht en dat doet pijn bij iedereen met paars-wit in het hart. Frank Boeckx kijkt met lede ogen toe en schetst hoe de club opnieuw vooruit kan.

Anderlecht gaat door een bijzonder moeilijke situatie, en het lijkt iedere week nog erger te worden. Voor supporters en oud-spelers is het uiteraard niet leuk om aan te zien. Frank Boeckx spreekt erover mee.

"Het doet echt wel pijn", vertelde de voormalige doelman bij HLN Vandaag. "Ik ben er zelf een paar jaar geleden vertrokken als coach. Dat was een persoonlijke keuze, maar je kijkt toch altijd naar hoe je een club achterlaat."

Anderlecht moet terug naar zijn roots

Boeckx zag dat Kompany kwam, maar dat het sinds zijn vertrek wachten blijft op een trainer die voor een positieve evolutie kan zorgen. Hij heeft een goed idee van hoe Anderlecht in de toekomst moet groeien. 

"Toen ik bij Anderlecht tekende, dacht ik: dat is geen familieclub. Maar ik was zo aangenaam verrast door de gemoedelijke sfeer. Omdat die mensen hun job al zo lang samen deden, werd dat echt een familie. En dat is waar Anderlecht weer naartoe moet groeien", zegt Boeckx.

Frank Boeckx mogen ze bellen, maar niet om Hasi op te volgen


Of hijzelf misschien de oplossing is? "Ik heb kindjes van drie en vier jaar. Daarvoor ben ik vertrokken bij Anderlecht. De club mag mij altijd bellen om mee te denken, maar niet om coach te worden", aldus Boeckx.

