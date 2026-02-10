Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Terwijl Anderlecht sportief en structureel in zwaar weer zit, blijft één pijler overeind: de jeugdopleiding. Paars-wit onderstreept dat vertrouwen nu met een eerste profcontract voor de 15-jarige Brandon Madjo.

Anderlecht zit in een crisis verwerkt en op sportief vlak draait alles vierkant momenteel. Ook naast het gaat het mis, met de vertrekken van Edward Still en Lucas Biglia én het ontslag van Olivier Renard.

Maar wat wel een zekerheid blijft is de focus op jeugdproducten, hoe goed of hoe slecht het ook draait bij de A-kern. Dat toont de club nu opnieuw aan door een 15-jarig talent zijn eerste profcontract te geven.

Anderlecht beloont jong talent

Brandon Madjo, die geboren werd op 18 januari 2011, heeft getekend bij Sporting. "De linksvoetige centrale verdediger is groot voor zijn leeftijd (1m80) en beschikt over uitstekende technische kwaliteiten", klinkt het op de clubwebsite van paars-wit.

Madjo heeft al bij enkele grotere Belgische clubs gevoetbald als jeugdspeler. "Na een passage bij Union Saint-Gilloise speelde de jonge Brusselaar tot voor kort bij KAA Gent. Hij staat bekend als een rustige, gedisciplineerde en leergierige jongen."



"Brandon is een verdediger die zich comfortabel voelt aan de bal, sterk is in de opbouw en graag infiltreert met de bal aan de voet", is Anderlecht positief over zijn jong talent. "Daarnaast beschikt hij over een goede spelinzicht en durft hij van achteruit initiatief te nemen om lijnen te doorbreken."