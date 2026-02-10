OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mohamed Kamara, vorig seizoen nog kampioen met de U15 van Anderlecht, heeft zijn eerste profcontract getekend. Opvallend genoeg niet bij paars-wit, maar wel bij KAA Gent.

Binnen de Belgische topclubs clubs woedt ook bij de jeugd een felle strijd om de grootste talenten binnen te halen en hen een eerste profcontract aan te bieden. Nu kaapt Gent dus een talent weg bij RSC Anderlecht.

Mohamed Kamara, die vorig seizoen nog Belgisch kampioen werd met de U15 van Anderlecht, is een grote en snelle aanvaller die al meerdere seizoenen actief was op Neerpede en de interesse genoot van verschillende clubs.

Omdat hij nog geen contract had getekend bij paars-wit, greep KAA Gent zijn kans. De Buffalo’s boden hem zijn eerste profcontract aan, dat hij deze dinsdag ondertekende. Kamara verlaat zo de jeugdopleiding van Anderlecht en zet zijn ontwikkeling voort bij de Gentse jeugd.

Belgisch kampioen met U15 van Anderlecht: Mohamed Kamara tekent bij KAA Gent

"KAA Gent heeft Mohamed Kamara (15) opgenomen in zijn jeugdwerking. Mohamed was de voorbije seizoenen actief bij RSC Anderlecht, maar wordt verder opgeleid op het Buffalo Talent Center. Hij tekende tot 2028."

"Mohamed is een jonge aanvaller met veel talent. Hij is een grote, snelle centrumspits en werd vorig seizoen Belgisch kampioen met de U15 van Anderlecht. KAA Gent kijkt ernaar uit om hem verder te zien evolueren", klinkt het bij KAA Gent op de clubwebsite.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
3
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
7
Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

11:40
8
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
2
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
3
Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

10:00
11
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

12:45
Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

12:00
3
Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

Waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

12:40
Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

08:00
Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

11:45
Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

11:20
3
Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

09:00
3
🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Reactie

🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis"

10:15
2
Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

06:30
Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

10:30
3
Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

11:00
42
Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

10:45
Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

07:20
24
Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

08:40
Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

09:20
1
Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

08:20
4
Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

07:00
Marc Coucke geeft uitleg situatie Anderlecht, Vandenhaute krijgt zwarte piet: "Meer geduld met Kompany..."

Marc Coucke geeft uitleg situatie Anderlecht, Vandenhaute krijgt zwarte piet: "Meer geduld met Kompany..."

21:14
17
"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

23:00
6
Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

07:40
5
Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel

22:30
Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

19:40
54
Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

22:00
1
Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

06:15
Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

19:50
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld LordJozef LordJozef over Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden Locolabo Locolabo over Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen LordJozef LordJozef over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking Andreas2962 Andreas2962 over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende kennervb kennervb over Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen RememberLierse RememberLierse over Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug André Coenen André Coenen over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord azizi azizi over 🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved