OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

Mohamed Kamara, vorig seizoen nog kampioen met de U15 van Anderlecht, heeft zijn eerste profcontract getekend. Opvallend genoeg niet bij paars-wit, maar wel bij KAA Gent.

Binnen de Belgische topclubs clubs woedt ook bij de jeugd een felle strijd om de grootste talenten binnen te halen en hen een eerste profcontract aan te bieden. Nu kaapt Gent dus een talent weg bij RSC Anderlecht.

Mohamed Kamara, die vorig seizoen nog Belgisch kampioen werd met de U15 van Anderlecht, is een grote en snelle aanvaller die al meerdere seizoenen actief was op Neerpede en de interesse genoot van verschillende clubs.

Omdat hij nog geen contract had getekend bij paars-wit, greep KAA Gent zijn kans. De Buffalo’s boden hem zijn eerste profcontract aan, dat hij deze dinsdag ondertekende. Kamara verlaat zo de jeugdopleiding van Anderlecht en zet zijn ontwikkeling voort bij de Gentse jeugd.

"KAA Gent heeft Mohamed Kamara (15) opgenomen in zijn jeugdwerking. Mohamed was de voorbije seizoenen actief bij RSC Anderlecht, maar wordt verder opgeleid op het Buffalo Talent Center. Hij tekende tot 2028."

"Mohamed is een jonge aanvaller met veel talent. Hij is een grote, snelle centrumspits en werd vorig seizoen Belgisch kampioen met de U15 van Anderlecht. KAA Gent kijkt ernaar uit om hem verder te zien evolueren", klinkt het bij KAA Gent op de clubwebsite.



