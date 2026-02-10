Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

De leegloop bij Anderlecht blijft nazinderen. Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na zijn plotse vertrek.

Anderlecht zag de voorbije dagen en weken heel wat belangrijke figuren vertrekken. Eerst werd Besnik Hasi ontslagen en nadien besloot Lucas Biglia om ook afscheid te nemen van de club, op eigen initiatief.

Daarna nam Edward Still over, maar die nam ontslag (om naar Watford te kunnen vertrekken) op dezelfde dag dat Olivier Renard zijn C4 kreeg. Peter Vandenbempt heeft het meeste problemen met de manier waarop Biglia vertrok bij paars-wit.

Peter Vandenbempt spaart Biglia niet

"Wat Lucas Biglia betreft, vind ik dat toch niet heel netjes", zegt hij bij Sporza. "De privésituatie met zijn familie (achtergebleven in Italië) en dat heen-en-weer reizen voor zijn cursus, dat zal niet simpel geweest zijn."

"Maar als je dan naar eigen zeggen toch zo'n groot hart hebt voor de club Anderlecht, die je de kans geeft om de stiel te leren als assistent, dan bijt je beter even op je tanden", is de commentator van mening. "En dan laat je de club en de spelers, die toch in nood verkeren, niet zomaar in de steek. Dat vind ik maar smalletjes."



Ondertussen heeft Anderlecht een noodoplossing moeten vinden voor de aankomende wedstrijden. "Nu ook Edward Still de deur uitwandelt naar Engeland (en Olivier Renard zijn boeltje mag pakken), blijven enkel assistent Jérémy Taravel en keeperstrainer Justin Verlinden over, enkele dagen voor die cruciale wedstrijd tegen Antwerp. Dat is nog nooit vertoond in het Astridpark", aldus Vandenbempt.