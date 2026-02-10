Titelkoorts neemt toe in de Challenger Pro League: "We mogen dromen"

SK Beveren marcheert onbedreigd door de Challenger Pro League. Met 60 punten en een ruime voorsprong lijkt de titel steeds dichterbij te komen. Aanvoerder Laurent Jans steekt zijn enthousiasme alvast niet weg.

SK Beveren staat eerst in de Challenger Pro League met 60 punten, goed voor een voorsprong van 12 punten op KV Kortrijk dat een match meer speelde. Het is indrukwekkend wat de troepen van Marink Reedijk neerzetten, dat vindt ook aanvoerder Laurent Jans.

"Ongelofelijk. We moeten eerlijk zijn: het is straf wat we hier aan het presteren zijn", vertelde hij tegenover Het Nieuwsblad. "Als je dit tegen iemand vertelt, gelooft niemand je."

De titel leeft al in de kleedkamer

Niemand gaat er nog vanuit dat Beveren dit uit handen geeft. "Iedereen moet er ook van genieten, want dit is waarschijnlijk once in a lifetime. Elke zege moeten we vieren. Want in het voetbal kan het ook snel gaan."

De titelkoorts begint te komen. Trainer Reedijk wil de voeten op de grond houden en spreekt er nog niet veel over, maar bij Jans is dat anders. Hij geeft toe dat het onderwerp leeft in de kleedkamer.



"Ik ga niet liegen: iedereen denkt er natuurlijk over. Heel menselijk. Als je zo speelt, moeten we ervan genieten. We mogen dromen, al betekent dat niet dat we moeten stoppen met onze job te doen. Voetjes op de grond en blijven werken", aldus Laurent Jans.