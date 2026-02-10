Barcelona moet het even doen zonder voorzitter

FC Barcelona zit tijdelijk zonder officiële president. Joan Laporta heeft zijn functie neergelegd om zich opnieuw kandidaat te kunnen stellen bij de komende clubverkiezingen.

Laporta stond in totaal al twaalf jaar aan het roer van de Catalaanse grootmacht, verspreid over twee periodes. Volgens de statuten van de club moet hij formeel opstappen om opnieuw verkiesbaar te zijn voor een nieuw mandaat.

Niet alleen Laporta zette een stap opzij. Ook verschillende bestuursleden en vicevoorzitters legden hun functie neer met hetzelfde doel: zich opnieuw kandidaat stellen op een nieuwe lijst bij de verkiezingen.

Joan Laporta is tijdelijk (?) geen voorzitter van Barcelona meer

Van een bestuurlijke crisis is echter geen sprake. De herschikking maakt deel uit van de normale verkiezingsprocedure binnen Barcelona, waarbij een tijdelijk bestuur de werking van de club blijft verzekeren.

Rafael Yuste neemt voorlopig de rol van interim-voorzitter op zich. Samen met onder meer Josep Cubells en Alfons Castro vormt hij het overgangsbestuur dat de dagelijkse leiding waarneemt tot het einde van de huidige termijn.



Op 15 maart trekken de clubleden naar de stembus. Dan wordt duidelijk of Laporta opnieuw het vertrouwen krijgt om Barcelona ook de komende jaren te leiden.