Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler
Foto: © photonews
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 88

Patro Eisden Maasmechelen kwam zwaar gehavend uit de Limburgse derby tegen Racing Genk. Naast Rais Amir raakte ook Keres Masangu zwaar geblesseerd. Zijn seizoen is voorbij.

De Limburgse derby in de Challenger Pro League tussen Jong Genk en Patro Eisden Maasmechelen leverde veel spektakel op (4-4), maar ook veel drama. De schade bij Patro was enorm.

Rais Amir liep een kuitbeenbreuk op. De club wacht nog op het uiteindelijke verdict over zijn kwetsuur, maar speelde inmiddels ook een andere speler kwijt voor de rest van het seizoen.

Seizoen voorbij na zware blessure

Kéres Masangu moest halverwege de tweede helft vervangen worden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij hem werd een schouderbreuk vastgesteld, dat meldt Het Belang van Limburg.

Hij zou al zeker 15 weken buiten strijd zijn, waardoor het seizoen er voor hem op zit. Een serieuze aderlating voor de Limburgers, waar Masangu een basisspeler is.


Dit seizoen kwam hij 18 keer in actie bij Patro, waarvan 17 keer als titularis. De verdedigende middenvelder, die deze zomer de overstap maakte van FCV Dender, scoorde ook al één doelpunt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Kéres Masangu

Meer nieuws

Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

20:30
STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

20:20
Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

20:00
Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

19:50
1
Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

19:40
5
Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"

Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"

19:30
Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

19:20
2
Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

19:00
Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht? Analyse

Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht?

18:40
Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra

Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra

18:20
5
OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

17:48
1
Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

17:40
1
Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

17:00
Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

17:20
1
Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

16:30
5
Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

15:30
8
📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

15:45
3
Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

16:00
9
Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen Reactie

Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen

15:15
1
🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar" Reactie

🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar"

14:50
Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

15:00
1
Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

14:00
32
CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

14:20
Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

13:30
2
Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

13:00
3
Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

12:40
6
Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

12:20
5
"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

12:00
2
Cruciaal duel voor Beerschot: "Zal een mooie wedstrijd en ervaring worden"

Cruciaal duel voor Beerschot: "Zal een mooie wedstrijd en ervaring worden"

11:00
4
Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is" Interview

Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is"

11:40
1
"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

11:20
2
Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

10:40
De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren" Reactie

De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren"

10:30
1
OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

10:13
31
Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

10:00
33
Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge Reactie

Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-0 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht A30 A30 over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord fierce fierce over Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het zal raar klinken" Madeiros Madeiros over Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots ontleder ontleder ontleder ontleder over Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs JaKu JaKu over Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren JaKu JaKu over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved