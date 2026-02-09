Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

Patro Eisden Maasmechelen kwam zwaar gehavend uit de Limburgse derby tegen Racing Genk. Naast Rais Amir raakte ook Keres Masangu zwaar geblesseerd. Zijn seizoen is voorbij.

De Limburgse derby in de Challenger Pro League tussen Jong Genk en Patro Eisden Maasmechelen leverde veel spektakel op (4-4), maar ook veel drama. De schade bij Patro was enorm.

Rais Amir liep een kuitbeenbreuk op. De club wacht nog op het uiteindelijke verdict over zijn kwetsuur, maar speelde inmiddels ook een andere speler kwijt voor de rest van het seizoen.

Seizoen voorbij na zware blessure

Kéres Masangu moest halverwege de tweede helft vervangen worden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij hem werd een schouderbreuk vastgesteld, dat meldt Het Belang van Limburg.

Hij zou al zeker 15 weken buiten strijd zijn, waardoor het seizoen er voor hem op zit. Een serieuze aderlating voor de Limburgers, waar Masangu een basisspeler is.



Dit seizoen kwam hij 18 keer in actie bij Patro, waarvan 17 keer als titularis. De verdedigende middenvelder, die deze zomer de overstap maakte van FCV Dender, scoorde ook al één doelpunt.