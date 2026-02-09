Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

Club Brugge blijft inzetten op de toekomst en focust op jonge spelers. Dat beleid kreeg maandag opnieuw concreet vorm met een nieuwe contractverlenging.

Club Brugge focust niet alleen op het ontdekken van jonge talenten, maar ook op het behouden ervan. Dat werd maandag nog maar eens duidelijk: blauw-zwart kondigde een mooie contractverlenging aan.

Zo heeft de 17-jarige Mohamed Elbay zijn contract tot 2029 verlengd bij Club. Dat kondigden de Bruggelingen aan via hun officiële kanalen. Hij wisselt dit seizoen de U18 af met Club NXT.

Mohamed Elbay tekent tot 2029 bij

"Op 14-jarige leeftijd sloot de verdediger zich in het seizoen 2022-2023 aan bij Club NXT. Daarvoor was Elbay vier seizoenen actief bij Zulte Waregem, na een eerdere passage van tweeënhalf seizoenen bij Sparta Petegem", klinkt het bij Club Brugge.

"Sinds 2022 groeide hij door binnen de jeugdreeksen van Club NXT en zette hij dit seizoen de stap naar Club NXT U23. In augustus kwam Elbay voor het eerst in actie in de Challenger Pro League, met z’n profdebuut in het Belgische voetbal tegen Jong Genk", gaat de uitleg verder.



In totaal speelde Elbay zes wedstrijden voor Club NXT. De rechtsachter is nog steeds voornamelijk actief bij de U18 waar hij 21 wedstrijden verzamelde. Ook maakte hij al indruk tijdens de Youth League.