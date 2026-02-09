🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

Hyeon-gyu Oh vertrok tijdens de wintermercato bij KRC Genk. Hij maakte ondertussen zijn debuut bij Besiktas en dat was bijzonder geslaagd.

Besiktas

Hyeon-gyu Oh verkaste voor 15 miljoen euro naar de Turkse topclub Besiktas. In zijn debuutmatch toonde hij meteen wat hij waard is. Met een uitgelokte strafschop en een prachtige goal was zijn eerste match meteen geslaagd.

Tegen het bescheiden Alanyaspor stond Besiktas snel 0-2 achter, maar dat was zonder Oh gerekend. Hij lokte een strafschop uit voor de 1-2. Na de rust scoorde hij ook heel knap de gelijkmaker.

De Zuid-Koreaan scoorde met een omhaal die via de lat in doel ging. De Turkse supporters van Besiktas genoten duidelijk van het doelpunt van de ex-speler van KRC Genk. De beelden van die goal kan je hieronder bekijken.

Bijna winning goal

Bijna scoorde Oh nog de winning goal, maar het bleef uiteindelijk bij een 2-2-gelijkspel. Een overwinning had het nog mooier gemaakt, maar Oh liet zich meteen gelden.

Bij KRC Genk scoorde hij 22 doelpunten in 73 wedstrijden. De laatste tijd liep het niet zo vlot meer, maar in de Turkse competitie liet hij meteen van zich horen. Wat een debuut!



