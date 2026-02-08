Reactie Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Cegeka Arena
1 reacties
Zelfverzekerde Kos Karetsas twijfelt niet aan top zes: "Anderlecht compleet gedomineerd"
Foto: © photonews

KRC Genk haalde het met 2-0 van Anderlecht en uitblinker Kos Karetsas zag vooral één groot verschil met de voorbije weken. De jonge middenvelder, goed voor een assist, wees na afloop naar de mentaliteit binnen de ploeg. "Onze passie maakte vandaag het verschil."

Volgens Karetsas speelde Genk met meer grinta dan de voorbije weken. “Iedereen ging voor elkaar door het vuur. Dat was een tijdje verloren, maar vandaag was het er opnieuw. En als je dat combineert met goed voetbal, kan je domineren. Dat hebben we vandaag gedaan. Totale dominantie.”

Kos Karetsas ziet dat passie het verschil maakt bij Genk

Nochtans zagen wij een magere eerste helft. “Van buitenaf lijkt dat misschien geen tophelft, maar ik had een goed gevoel in de match. In de tweede helft hebben we dat omgezet en kwamen er meer kansen.”

De nul houden deed bovendien veel deugd bij de Limburgers. “Heel veel. We hebben als team hard gewerkt en voor elkaar gestreden. Dat moeten we gewoon blijven doen in de komende weken.”

Karetsas voelt dat Genk opnieuw in de juiste flow zit richting play-offs. De volgende weken volgen matchen tegen rechtstreekse concurrenten KV Mechelen, Standard en Gent. “Wij moeten die ploegen gewoon zelf verslaan. Er komen twee heel belangrijke wedstrijden aan. Als we daar zes op zes pakken, doen we een uitstekende zaak.”

Spelers hebben 100 procent vertrouwen in top zes

De middenvelder benadrukt dat kwaliteit altijd al aanwezig was in de kern, maar dat inzet en overtuiging het verschil maken. “Kwaliteit hadden we altijd, maar als je dat niet honderd procent brengt, lukt er niets. Nu koppelen we passie aan onze kwaliteiten en dan kunnen we mooie dingen doen.”

Ook het vertrouwen groeit opnieuw binnen de groep, merkt Karetsas. “Ik heb altijd zelfvertrouwen, maar bij de rest groeit dat nu ook. We geloven er honderd procent in. Het maakt niet uit wat iemand zegt, wij geloven in onszelf. Je voelt dat iedereen week na week zelfverzekerder wordt, en dat kan doorslaggevend zijn.”

