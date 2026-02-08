Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord"

Anderlecht blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Edward Still gooide het tegen Genk over een andere boeg met een meer defensieve insteek. Dat lukte vrij aardig tot Yira Sor losbrak en het verschil maakte. Al had Still over die goal wel het een en ander te vertellen;

Still begon zijn persconferentie achteraf met die fase te hekelen. "We zijn het absoluut niet eens met de arbitrale beslissing", stak hij van wel. "Voor ons had die goal afgekeurd moeten worden."

De reden daarvoor was uiteraard de fase voorafgaand de goal waar Bibout Saliba probeert af te houden, maar de Canadees in het gezicht raakt. "Dat was een fout toch? Onze speler had een bebloed gezicht en moest verzorging krijgen. Ik begrijp niet waarom dat dan niet afgekeurd werd."

Edward Still vond dat de eerste goal van Genk moest afgekeurd worden.

De realiteit is echter wat ze is: 5 op 24 en de top zes die steeds meer in het gedrang komt. Gelukkig voor de Brusselaars verloren Gent en Charleroi ook, maar het kransje achtervolgers wordt zo wel steeds groter, met nu ook Genk dat komt opzetten.

Het plan van Still viel dus in het water en de vraag is of hij zich nog lang zal moeten bezighouden met de beslissingen. "Ik ben niet bezig met mijn toekomst", herhaalde Still voor de zoveelste keer.

Lees ook... Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?›

"Het is niet makkelijk. We hebben een sleutelspeler verloren met Angulo. Dat heeft een grote impact. Hij zorgde voor gevaar op links. We hebben vervangers, maar ze zijn ofwel heel jong of hebben een gebrek aan matchritme."