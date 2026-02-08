Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk

Gaat Divock Origi stoppen? Zijn makelaar antwoordt duidelijk
De carrière van Divock Origi lijkt volledig stilgevallen. De aanvaller is sinds deze winter clubloos en speelde intussen al bijna twee jaar geen officiële wedstrijd meer.

April 2024: zo lang is het geleden dat Divock Origi (30) nog eens op het veld stond met een A-ploeg. Dat was bij Nottingham Forest, tijdens een bijzonder moeilijke uitleenbeurt die zijn carrière allerminst nieuw leven inblies.

Daarna zat Origi vast bij AC Milan, tot zijn contract deze winter uiteindelijk werd ontbonden. Hij mocht al lange tijd niet meer meetrainen met de A-kern en heeft voorlopig nog geen nieuwe club gevonden om zijn loopbaan voort te zetten.

Divock Origi stopt niet, en keert niet terug naar België

Toch is er volgens zijn makelaar Willem Ofori Appiah geen sprake van een vervroegd einde. De voormalige Liverpool-ster wil absoluut doorgaan. "Divock heeft meerdere aanbiedingen gekregen. Hij neemt rustig de tijd om een doordachte beslissing te nemen", zegt Appiah in La Dernière Heure.

"Stoppen met voetballen is helemaal niet aan de orde." Er doken de voorbije weken ook geruchten op over een mogelijke terugkeer naar de Jupiler Pro League, met Club Brugge en RSC Anderlecht als vermeende pistes. Die worden echter resoluut van tafel geveegd. "De Jupiler Pro League is absoluut geen optie", klinkt het duidelijk bij zijn agent.


De kans is dus groot dat Origi nog één laatste, lucratieve uitdaging aangaat, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten of in China. Want na twee jaar zonder echt competitieritme zijn de opties op het allerhoogste niveau schaars geworden.

