De derde helft "Hello darling": Ruben van Gucht blijft indruk maken op zijn manier, maar heeft er ook rijverbod bij

"Hello darling": Ruben van Gucht blijft indruk maken op zijn manier, maar heeft er ook rijverbod bij

De lijst met rijverboden van Ruben Van Gucht had het maximum nog niet bereikt. De journalist heeft er dit jaar alweer een nieuw een rijverbod bijgekregen. Ondertussen blijft hij wel indruk maken als 'Kastaar' pur sang.

Verschillende media melden deze week een extra veroordeling voor Van Gucht, die reeds enkele keren voor de rechtbank is verschenen vanwege zijn rijgedrag met de auto. Eerdere veroordelingen kwamen er onder andere voor rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed.

Ruben Van Gucht komt opnieuw in de picture

Deze keer ligt nog een andere reden aan de basis van dit nieuwe rijverbod. Het sportanker had in Mechelen een overtreding begaan in april 2024. Hij werd toen betrapt op het gebruik van zijn telefoon achter het stuur én hij was niet geldig gekeurd.

Slotsom: opnieuw acht dagen extra rijverbod, waardoor de optelsom stilaan groot wordt. Niet dat Van Gucht er zich zelf veel van lijkt aan te trekken. De voorbije weken kwam hij op een heel andere manier in het nieuws, met onder meer een nieuwe verovering.

@raymond.van.keer snelrecht, hoe weet die da? #fcdekampioenen #nandjeposting #rubenvangucht #ranirosius #kastaars ♬ original sound - Raymond Van Keer

Dit weekend was hij te gast in Stukken van Mensen, waar hij een prent van Jean-Pierre Coopman in gevecht met Muhammed Ali wilde verkopen. "Hello darling", gaf hij zelfverzekerd prijs tegenover presentatrice Evy Gruyaert.


Toen hem onlangs op de uitreiking van De Kastaars gevraagd werd wie er onterecht niet genomineerd was, gaf hij zichzelf als voorbeeld. Toen gaf hij al met een kwinkslag aan dat hij in 2026 extra zijn best zou gaan doen. En hij gaf ook aan dat hij een ferm boontje heeft voor Rani Rosius ...

@nieuwsbladpodcast Wie is volgens Ruben Van Gucht onterecht niet genomineerd voor een Kastaar? Beluister 'De Showbizz Club' in Luister van het Nieuwsblad. #rubenvangucht #podcast #nieuwsblad #kastaars #tv ♬ origineel geluid - Nieuwsblad Podcast
De derde helft

