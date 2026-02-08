"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

Zondagavond staat er met Club Brugge-Standard een duel op scherp. De Rouches surfen op het vertrouwen na de Clasico-zege, terwijl blauw-zwart iets recht te zetten heeft na de teleurstelling tegen Union.

Club ging met 1-0 onderuit in het Dudenpark. "Ze gaan iets willen rechtzetten, iets tonen voor hun eigen publiek, vanwege dat zure verlies tegen Union SG waar ze eigenlijk niks gecreëerd hebben", zegt Frank Boeckx bij DAZN.

Club zoekt offensieve antwoorden

"Aanvallend konden ze weinig betekenen", gaat hij verder. "Ik denk dat Vermant terug in de ploeg gaat komen. Die hebben ze echt gemist, een echte spits. Of Tresoldi. Het experiment met Tzolis als valse negen gaat niet snel herhaald worden."

Dat kondigde Leko ook al aan na de nederlaag. De Kroaat zal geen twee weken op rij een speciaal recept proberen. "Volgens mij kiest hij voor een echte spits, en dan gaat er ook meer gecreëerd worden." Na afloop was de T1 van Club logischerwijs gefrustreerd.

"Ik denk frustratie omdat het plan niet werkte. Het kan op papier heel logisch zijn en goed aanvoelen, maar het kan zich anders vertalen op het veld, omdat Union verdedigend een fantastische ploeg is. Het speelt zelf niet altijd goed, maar laat de tegenstander slecht spelen", besluit Boeckx.