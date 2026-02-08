Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Cercle Brugge boekte zaterdag een spektakelrijke overwinning op het veld van Sporting Charleroi. De Vereniging scoorde maar liefst vier keer in het Zwarte Land, waarna de bezoekende coach zich op de borst klopte.

Cercle liep in de eerste helft uit tot 1-3 via Magnée (strafschop), Nazinho en Diakité. Die laatste kreeg wel nog rood voor de pauze. Een nieuwe strafschop van Magnée zorgde na de pauze voor het vierde Brugse doelpunt.

Charleroi scoorde via Scheidler (strafschop), Guiagon en Van Den Kerkhof en kwam in het absolute slot nog dicht bij de gelijkmaker. Na een wedstrijd vol omwentelingen en twee rode kaarten gingen de bezoekers met de drie punten aan de haal.

Cercle scoort als eerste tegen Charleroi

Cercle was de eerste ploeg die dit jaar de code van de sterke defensie van Charleroi kon kraken, weet ook coach Onur Cinel. "Mijn team heeft woord gehouden, wij zijn de eerste ploeg die dit jaar tegen Charleroi kan scoren. En daarom ben ik heel trots op hen", klinkt het bij Sporza.

"De tweede helft was één met hoge energie, ik zag een hechte familie op het veld. De eerste helft waren wij zelfs beter en tegen een ploeg die vijf wedstrijden op rij geen doelpunt tegenkreeg, scoren wij er 3 in één helft."

"Ook vorige week speelden we met een man minder, daarom was ik wel kwaad, maar hoe we vandaag met 10 voor de dag kwamen was helemaal anders", zag Cinel. "We hebben getoond dat we met zijn tienen toch een match over de streep kunnen trekken."