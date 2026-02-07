OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OH Leuven neemt het vanavond op tegen KAA Gent. De Vlaams-Brabanders willen reageren na de 2-2 tegen KV Mechelen, waarin ze een dubbele voorsprong te grabbel gooiden. Takahiro Akimoto blikt vooruit.

OH Leuven heeft de punten nodig onderin en leek tegen KVM een belangrijke zege te pakken na goals van Schrijvers en Ikwuemesi.

De Maneblussers knokten zich echter terug in de partij. Servais en Vanrafelghem zorgden voor de 2-2-eindstand. Een ontgoochelend resultaat, dat nog nazindert bij OHL-verdediger Takahiro Akimoto.

OHL zal knokken voor elk punt

"Dat was teleurstellend voor ons,” vertelt de Japanner op de wesbite van OHL. "We stonden 2-0 voor, maar als ploeg misten we in de slotfase misschien wat intensiteit."

"Ik ben vooral blij dat ik terug op het veld sta," vertelt hij over zijn terugkeer na een blessure. "Ik geef me elke keer honderd procent voor het team en blijf er gewoon voor gaan."



Er wacht OHL nog een pittige strijd de komende weken, te beginnen met het duel tegen Gent. "We willen als ploeg hard vechten," klinkt het. "We willen onze strijdlust tonen en samen met de supporters knokken voor elk punt."