KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

KRC Genk ontvangt zondag RSC Anderlecht in een fraaie affiche op speeldag 24. De Limburgers komen in de aanloop naar dat duel nu met goed nieuws uit de ziekenboeg.

Genk beleeft een seizoen met ups en downs, maar is ondertussen wel vier opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. Het won van FC Utrecht (0-2) en Malmö (2-1) in de Europa League en boekte in de JPL 4 op 6 tegen Cercle (1-1) en Dender (1-2).

Morgen staan de Limburgers voor een test tegen RSC Anderlecht. Met een nieuw goed resultaat zetten Nicky Hayen en zijn spelersgroep een nieuwe stap vooruit.

Noah Adedeji-Sternberg opnieuw paraat

Hayen kreeg vrijdag ook een opsteker. Zo is Noah Adedeji-Sternberg opnieuw klaar voor de strijd. Dat kunnen we opmaken uit een post op X van Genk.

"Wanneer het lichaam opnieuw 'ja' zegt", schrijft Genk. "Welkom terug, Noah." Adedeji-Sternberg viel begin december uit in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht.

Hij liep toen een spierblessure op en was een tijdje buiten strijd. Maar op de beelden die Genk nu verspreidt, lijkt hij voluit te kunnen trainen. Het is afwachten of hij al meteen in actie komt tegen Anderlecht.



