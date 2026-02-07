Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

Lorenz Lomme
Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"
Club Brugge opent morgen de poorten van Jan Breydel voor Standard. Blauw-zwart wil zich herpakken na de fletse prestatie op het veld van Union, dat met 1-0 te sterk was. Het rekent daarvoor op onder meer deze sterkhouder.

Club kon in Brussel zijn spel niet bovenhalen en kon amper doelgevaar creëren. Ook Aleksandar Stankovic kreeg de Brugse motor niet aan de praat, ondanks de hoogvorm die de Serviër de laatste weken etaleert.

De middenvelder is een belangrijke schakel in de opbouw en knapt ook verdedigend zijn werk op. De laatste weken scoort hij ook vlot, met onder meer twee goals tegen Zulte Waregem en een belangrijke treffer tegen Olympique Marseille.

Stankovic wil elke dag beter worden

Stankovic werd opgeleid door Inter, dat hem na een uitleenbeurt aan het Zwitserse Luzern verkocht aan Club Brugge. In Zwitserland raakten ze danig onder de indruk van de middenvelder. Ook Remo Meyer, de sportdirecteur van Luzern.

"Voor zijn leeftijd is hij zó rijp en volwassen", vertelt Meyer bij Het Laatste Nieuws. "Het is hallucinant."

Lees ook... Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen
"Een voorbeeld voor velen - hoe hij elke dag op het trainingsveld stapt… Met zoveel grinta, zoveel goesting om beter te worden", strooit hij met extra lof.

Volg Club Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (08/02).

