Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

Bayern München leek lang ongenaakbaar, maar liet de laatste weken wat van zijn pluimen. Vincent Kompany beleeft zo een dipje bij Der Rekordmeister. Filip Joos ziet dat onze landgenoot met een probleem zit.

Bayern verloor onlangs van Augsburg in de Bundesliga en raakte de speeldag daarop niet voorbij Hamburg. Het boekte zo een magere 1 op 6 en zag Borussia Dortmund daardoor naderen tot op 6 punten.

De Duitse titelstrijd zou zo zomaar opnieuw open kunnen komen te liggen. Temeer omdat Dortmund aan een goede reeks bezig is in de Bundesliga.

Bayern zit in een minicrisis

"Ze hebben net als Bayern nog maar één match verloren en eind februari spelen ze thuis tegen Bayern", vertelt Filip Joos bij 90 Minutes, geciteerd door Sporza. "Dat is wel mooi, want dat hadden we nooit meer verwacht."

"Maar bij Bayern zijn ze gewoon aan een zwakke serie bezig, dat mogen we toch zeggen?", vraagt de analist zich luidop af. "Het probleem is dat Kompany nu spelers moet inpassen die lang out zijn geweest, zoals Musiala."

"Het was een machine, maar die jongens zijn in principe nog betere voetballers. Die kan je niet uit de ploeg houden", aldus Joos. "Ik vind 1 op 6 een drama. Dortmund op 6 punten, jullie beseffen niet wat dat betekent in Duitsland. Het is effectief een minicrisis."