Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

Moussa Diarra werd donderdagavond uitgesloten bij Anderlecht. Hij riskeert drie speeldagen schorsing, al kan paarswit wel rekken wanneer dat begint.

Drie speeldagen schorsing voor Diarra

RSC Anderlecht eindigde de bekermatch tegen Royal Antwerp FC met zijn negenen. Nadat Sardella een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg werd Diarra een vijftal minuten later met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Hij ging op de enkel van tegenstander Al-Sahafi staan. Scheidsrechter Visser twijfelde niet en sloot de speler van paars-wit meteen uit. Het bondsparket spreekt van een “drieste roekeloze tackle met gestrekt linkerbeen, studs vooruit” en vordert drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete.

Het voorstel is vandaag doorgestuurd naar Anderlecht. Als zij niet akkoord gaan komt de zaak dinsdag voor Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP).

Pas geschorst tegen La Louvière?

Zo mag Diarra spelen tegen Genk. Als Anderlecht in beroep gaat tegen de beslissing van het DCP, dan wordt de zaak op vrijdag 13 februari behandeld, daags na de terugwedstrijd in de beker tegen Antwerp.

Dan gaat Anderlecht in beroep voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal op vrijdag en zou de schorsing van Diarra pas ingaan op 15 februari, in de thuiswedstrijd tegen La Louvière.



De tweede gele van Killian Sardella zorgt ervoor dat hij geschorst is voor de terugwedstrijd in de beker. Hij kan zondag wel met paars-wit meespelen tegen KRC Genk.