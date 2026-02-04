'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'
Het is crisis bij Real Madrid. De sportieve resultaten zijn wisselvallend en de sfeer in de kleedkamer is allerminst opperbest. Thibaut Courtois heeft ondertussen stevig van zich laten horen.

In La Liga kampeert Real Madrid momenteel op amper één punt van leider FC Barcelona. Al had De Koninklijke evenzeer een straat voorsprong kunnen hebben. De resultaten waren de voorbije maanden méér dan wisselvallend te noemen.

Ondertussen is Real Madrid uitgeschakeld in de Copa del Rey én moet er een tussenronde gespeeld worden om in de Champions League te blijven. Wat we er nog aan willen toevoegen: Xabi Alonso is op straat gezet.

Wat zit er allemaal scheef bij Real Madrid?

Real Madrid moet zich dringend herpakken, maar daarvoor lijkt ook de kleedkamer simpelweg te verziekt te zijn. Vinicius Junior zet het boeltje al maandenlang op stelten, maar de Braziliaan is niet het enige zorgenkind.

Volgens El Nacional ergert de spelersgroep zich evenzeer aan het gedrag van Jude Bellingham. Meer zelfs: volgens het dagblad is Thibaut Courtois hoogstpersoonlijk op tafel gaan slaan bij Alvaro Arbeloa en... Florentino Perez.

Héél duidelijke woorden

Wat er precies werd gezegd weten alleen Courtois, Arbeloa en Perez, maar de boodschap was hard én duidelijk. Ook Courtois ergert zich aan de manier waarom Bellingham zich profileert en zijn (defensieve) taken niet ter harte neemt.

Lees ook... Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Moeten Vinicius én Bellingham vertrekken om de rust in het Estadio Santiago Bernabeu te laten terugkeren? Deze Engelse topclub heeft alvast concrete interesse én centen om hen allebei binnen te halen.

