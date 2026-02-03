Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Foto: © photonews

Sporting Charleroi blijft in de running voor de top zes, gesteund door recente resultaten. Philippe Albert zegt wat er nog allemaal kan spelen de komende matchen.

Sterke reeks prestaties sinds vertrek van De Mil

Albert benadrukte dat Charleroi een belangrijke uitzege boekte tegen een ploeg die volgens hem sterk presteert. “Sint-Truiden is de beste ploeg van het kampioenschap maar Charleroi is erin geslaagd daar te winnen”, vertelt hij aan La Capitale.

Al zal er altijd gediscussieerd worden over een cruciale fase. De analist wees erop dat een rode kaart volgens hem terecht was, maar dat er voorafgaand aan die fase andere fouten hadden kunnen worden gefloten. De wedstrijd kende volgens hem momenten waarop Charleroi minder overtuigend was, maar wel op het juiste moment profiteerde.

Albert gaf aan dat enkele spelers minder impact hadden dan in vorige wedstrijden, maar collectief werd dat opgevangen. Hij merkte op dat Charleroi in 2026 vier opeenvolgende wedstrijden won met dezelfde score. Dat illustreerde volgens hem de vormcurve van de ploeg. Hij koppelde dat aan het vertrouwen dat binnen de selectie heerst.

Vooruitzichten richting top zes

Albert gaf aan dat de overwinning tegen Anderlecht cruciaal was in de strijd om de top zes. Hij schat in dat Charleroi voldoende punten kan halen om in de top zes te blijven.

Lees ook... Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers
Daarbij verwees hij naar de positieve dynamiek sinds de trainerswissel en die zou ook wel eens voor nog een extraatje kunnen zorgen. “Ik ben ongeduldig om de heenmatch van de beker woensdag tegen Union te zien”, besloot hij.

Volg Charleroi - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (04/02).

