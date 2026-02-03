OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

STVV was op deadline day nog actief op uitgaand vlak. De Truienaars namen afscheid van enkele jonge aanvallers, die elders meer speelkansen moeten krijgen en hun ontwikkeling willen versnellen.

STVV had het nog druk op transfer deadline day. De JPL-revelatie deed het grootste deel van zijn transfers wel ruim op tijd, maar kon last-minute nog afscheid nemen van enkele jongens.

De club zag aanvaller Jay-David Mbalanda nog naar Olympic Charleroi vertrekken, op huurbasis. Verder nam het ook nog definitief afscheid van een andere spits.

STVV laat jonge spits naar Francs Borains vertrekken

Zo kondigde STVV het vertrek van Hossni Soye Ndime aan. De 18-jarige doelpuntenmaker verlaat Stayen en gaat voor een nieuw avontuur in de Challenger Pro League, bij Francs Borains.

Daar tekende hij een contract tot 30 juni 2029, met optie op een extra jaar. Bij STVV kwam de aanvaller vooral uit voor STVV Youth. Nu wil hij een stapje hogerop zetten.



"Ik ben erg blij dat ik hier kan aankomen. De club heeft haar vertrouwen in mij uitgesproken. Ik zit op de juiste plek om me verder te ontwikkelen. Ik hoop dat we goede resultaten kunnen behalen en zo kunnen stijgen in het klassement", vertelde hij bij zijn voorstelling.