Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

Jérémy Doku is meer dan ooit de sleutelspeler van de Rode Duivels. Hij trekt met veel vastberadenheid naar het WK, maar wil niet meer vergeleken worden met de Gouden Generatie.

Op zijn 22ste staat Jérémy Doku op het punt om al zijn tweede WK te beleven. Alleen wordt het dit keer zijn eerste als basisspeler. In 2022 was hij nog de invaller van een Eden Hazard op het einde van zijn parcours. Hij speelde toen amper 18 minuten... minuten die tegen Kroatië bijna alles op zijn kop zetten.

In een gesprek met RTL belichaamt Doku die nieuwe generatie met ambitie: "De vorige generatie heeft natuurlijk mooie dingen gedaan, maar je moet ons tijd geven. Als ik kijk naar wat er aankomt en wat er nu al staat, dan heb ik veel vertrouwen".

Een ploeg die haar eigen verhaal wil schrijven

De winger van Manchester City wil dat de ploeg enkel op haar prestaties wordt beoordeeld, op basis van haar kwaliteiten, en niet op herinneringen aan eerdere selecties: "We hebben de spelers en de staf om mooie dingen te doen. We hebben onze supporters nodig, die achter ons staan. Ze moeten stoppen met ons te vergelijken met de vorige generatie".

"We proberen ons eigen verhaal te schrijven. Het WK 2022 in Qatar was niet top. Ik wil het zeker veel beter doen dan dat. We hebben veel jongeren, maar ook spelers met ervaring op het allerhoogste niveau, in de Champions League", gaat hij verder.

Zoals bij elk nieuw verhaal ligt alles nog open: "Ik heb zin om te zeggen: 'We willen het WK winnen'. Iedereen zal dat zeggen. Maar we gaan eerst match per match bekijken en ons op onszelf focussen om het beter te doen dan de vorige keer".

Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

