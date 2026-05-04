"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

KVC Westerlo leek tegen OH Leuven een duidelijke thuisnederlaag te lijden, maar dankzij een zinderende tweede helft pakte het een punt. Bryan Reynolds deelde twee assists uit en had zo een groot aandeel in de remontada van zijn ploeg.

Het leek aanvankelijk een pijnlijke avond te gaan worden voor Issame Charaï en zijn troepen. OHL trok naar de kleedkamer met een 0-3-voorsprong en had de drie punten voor het grijpen. Een gekke tweede helft zou daar echter anders over beslissen.

Reynolds deelt twee assists uit

Westerlo zette de scheve situatie nog helemaal recht. Allahyar Sayyadmanesh (2x) en Isa Sakamoto waren de doelpuntenmakers van dienst. Bryan Reynolds strooide met twee assists en mocht dus zeker ook een pluim op zijn hoed steken. Zeker ook voor zijn tomeloze inzet.

"Dat ik onvermoeibaar leek in de tweede helft?", vraagt Reynolds zich af bij Het Laatste Nieuws. "Ach, ik mag wel zeggen dat ik de kwaliteiten heb om het verschil te maken, om een gamechanger te zijn, maar dat doe je natuurlijk alleen als team."

Net geen winning goal voor Reynolds

De Amerikaan kwam diep in de blessuretijd nog dicht bij de winning goal, maar zag die sterven op het doelhout. "Het was mooi geweest als die bal van mij op de paal in de toegevoegde tijd ook nog was binnengegaan. What a pity, het kon een fantastische bekroning van mijn prestatie geweest zijn."

Door zijn goede prestaties mag Reynolds misschien wel dromen van het WK. Toch blijft hij realistisch. "Ik hoorde wel tot de voorselectie, maar viel uiteindelijk af. Het is al een tijdje geleden dat ik nog eens werd opgeroepen en er zal al een mirakel moeten gebeuren om mij op de Wereldbeker te zien", denkt hij.





Reynolds heeft een contract tot 2027 bij Westerlo

"We zullen wel zien", voegde Reynolds ook nog toe op de vraag of er een transfer zit aan te komen. De rechtsback kon al rekenen op interesse uit de Serie A, maar Westerlo lijkt het onderste uit de kan te willen gaan halen.

Reynolds heeft nog een contract tot midden 2027 bij Westerlo. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 3,5 miljoen euro waard. Het is maar zeer de vraag of Westerlo daar genoegen mee zou nemen. In de huidige markt mogen de Kemphanen zeker hopen op meer.