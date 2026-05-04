"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 424

KVC Westerlo leek tegen OH Leuven een duidelijke thuisnederlaag te lijden, maar dankzij een zinderende tweede helft pakte het een punt. Bryan Reynolds deelde twee assists uit en had zo een groot aandeel in de remontada van zijn ploeg.

Het leek aanvankelijk een pijnlijke avond te gaan worden voor Issame Charaï en zijn troepen. OHL trok naar de kleedkamer met een 0-3-voorsprong en had de drie punten voor het grijpen. Een gekke tweede helft zou daar echter anders over beslissen.

Reynolds deelt twee assists uit

Westerlo zette de scheve situatie nog helemaal recht. Allahyar Sayyadmanesh (2x) en Isa Sakamoto waren de doelpuntenmakers van dienst. Bryan Reynolds strooide met twee assists en mocht dus zeker ook een pluim op zijn hoed steken. Zeker ook voor zijn tomeloze inzet.

"Dat ik onvermoeibaar leek in de tweede helft?", vraagt Reynolds zich af bij Het Laatste Nieuws. "Ach, ik mag wel zeggen dat ik de kwaliteiten heb om het verschil te maken, om een gamechanger te zijn, maar dat doe je natuurlijk alleen als team."

Net geen winning goal voor Reynolds

De Amerikaan kwam diep in de blessuretijd nog dicht bij de winning goal, maar zag die sterven op het doelhout. "Het was mooi geweest als die bal van mij op de paal in de toegevoegde tijd ook nog was binnengegaan. What a pity, het kon een fantastische bekroning van mijn prestatie geweest zijn."

Door zijn goede prestaties mag Reynolds misschien wel dromen van het WK. Toch blijft hij realistisch. "Ik hoorde wel tot de voorselectie, maar viel uiteindelijk af. Het is al een tijdje geleden dat ik nog eens werd opgeroepen en er zal al een mirakel moeten gebeuren om mij op de Wereldbeker te zien", denkt hij.

Reynolds heeft een contract tot 2027 bij Westerlo

"We zullen wel zien", voegde Reynolds ook nog toe op de vraag of er een transfer zit aan te komen. De rechtsback kon al rekenen op interesse uit de Serie A, maar Westerlo lijkt het onderste uit de kan te willen gaan halen.

Reynolds heeft nog een contract tot midden 2027 bij Westerlo. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 3,5 miljoen euro waard. Het is maar zeer de vraag of Westerlo daar genoegen mee zou nemen. In de huidige markt mogen de Kemphanen zeker hopen op meer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Bryan Reynolds

Meer nieuws

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

18:30
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

17:40
Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

17:20
1
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
1
Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

16:30
7
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
4
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
8
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
6
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
2
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
1
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
3
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
3
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
11
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
3
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
9
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
6
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
4
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
27
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
21
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
3
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Nieuwste reacties

IXL IXL over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal" mantoch mantoch over Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in pief pief over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint FC BRUGES FC BRUGES over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen Borak Borak over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk" Jasperd Jasperd over Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd" Bork Bork over Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved