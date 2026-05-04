Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Benito Raman kwam in de zomer van 2024 naar KV Mechelen na enkele maanden bij het Turkse Samsunspor. De nu 31-jarige aanvaller heeft gesproken over zijn toekomst in het voetbal. En hij is toch wel streng.

Benito Raman begon zijn carrière vanuit de jeugd van KAA Gent, maar hij speelde ondertussen ook al bij Standard en Anderlecht. De Buffalo’s leenden hem in een ver verleden ook uit aan Beerschot, KV Kortrijk en STVV en er waren avonturen in Duitsland en Turkije.

Nu lijkt Raman bij Mechelen helemaal te zijn thuisgekomen. Hij ligt er nog onder contract tot juni 2027 en de vraag is stilaan wat hij daarna gaat doen. Tegen nog enkele jaren bij Mechelen zegt hij alvast geen neen. Maar wil hij nog lang verder?

Benito Raman zal blij zijn als hij uit voetbalwereld zal zijn

“Als ik morgen kan kiezen, dan stop ik ermee. Het is erg om te zeggen, maar ik ben het beu. De voetbalwereld is zo’n vuile wereld geworden, ook al voetbal ik nog heel graag”, aldus Benito Raman in gesprek met Café Constant.

“Het is gewoon een heel vuile wereld geworden. Er zijn veel mensen die nu in het voetbal komen die nog nooit gevoetbald hebben en denken dat ze het warm water hebben uitgevonden. Ze willen plots heel andere dingen doen.”

Benito Raman ziet het voetbal evolueren en niet meteen ten goede

“Als het gaat over voeding, of over een pint drinken … iedereen kent zijn eigen lichaam. Dat is echt niet meer plezant, al doe ik nog steeds wat ik wil. Het kan allemaal wel helpen, maar als ik geen ei heb gegeten ga ik niet plots geen goal meer maken.”

Lees ook... Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

Het doet vragen rijzen of het niet allemaal te veel wordt in heel strakke paadjes getrokken - het is algemeen geweten dat Raman bijvoorbeeld graag eens een Duvel of pintje drinkt en ook over Radja Nainggolan zijn rookgedrag waren er eerder al opmerkingen, terwijl prestaties daar lang niet altijd echt onder lijden.

STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

La Louvière 09/05 Cercle Brugge
Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

