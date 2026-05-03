Reactie 🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters, hé"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 2 reacties
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters, hé"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als Eviva España Achter de Kazerne van de tribunes rolt, weet je wie de held is. Gent is zonder punten moeten afdruipen omdat Nacho Miras de penalty van Kadri stopte. De Spaanse doelman kon de elfmeter duidelijk goed 'lezen'.

Miras vervulde zo de rol die hij ambieert. "Ik wil graag de held zijn", geeft hij breed glimlachend toe. "Ik zat eerder in het seizoen bij enkele penalty's wel in de buurt van de bal, maar ik stopte er maar eentje. Ik analyseer natuurlijk de penalty's met keeperstrainer Stef Pauwels. Kadri houdt ervan om lang te wachten, ik had wel het gevoel dat hij daar zou trappen."

De Algerijn mikte naar de hoek rechts van Miras. "Hij trapt de meeste penalty's naar die kant. Daar heb ik op vertrouwd, want soms ga je als keeper te veel nadenken. De vorige matchen maakte ik fouten, dat mag je gerust zeggen." Vooral tegen STVV blunderde Miras vlak voor rust op een voorzet. "Het was een atypische fout van mij. Ik heb in mijn carrière niet al te veel zulke fouten meegemaakt."

Miras legt de lat hoog voor zichzelf

Het was dan ook een lastige week voor hem. "Verliezen en tien goals slikken in twee matchen, dat hakt er wel in. Voor die twee matchen dacht ik niet dat ik de beste keeper ter wereld was en daarna dacht ik niet dat ik de slechtste keeper ter wereld was. Het was aan mezelf om te reageren. Niemand eist meer van mezelf dan ikzelf."

Trainer Fred Vanderbiest is niet verrast dat Miras zich mentaal sterk toont. "Iedereen maakt wel eens een fout. Als ik iedereen zou vervangen die een fout maakt, kan ik elke match vier of vijf wijzigingen doorvoeren. Vergeet niet dat Nacho dit seizoen tien of twaalf punten voor ons heeft gepakt. Hij voelt het vertrouwen van iedereen en geeft dat vandaag dubbel en dik terug."

Lees ook... Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

Fantastische redding van KVM-doelman

Iemand die zo'n seizoen speelt, steun je ook al makkelijker. "Ik ga niet op dezelfde nagel blijven kloppen als iemand één of twee foutjes maakt. Je moet je daar als speler ook boven kunnen zetten. Dat maakt ook deel uit van het prof zijn. Het zijn ook geen kleuters, hé. Nacho pakt die strafschop fantastisch, want ik vond 'm niet zo slecht getrapt."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen
Nacho Miras

Meer nieuws

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
6
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
2
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
7
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
4
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
1
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
19
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
18
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

15:26
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

05:00
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
6
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
3
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Jos Het Ei Jos Het Ei over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp - Standard: 0-5 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Andreas2962 Andreas2962 over Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers nick!LFC nick!LFC over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen TatstOn TatstOn over Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? TatstOn TatstOn over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint DKMA DKMA over Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union A30 A30 over Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved