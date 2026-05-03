🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters, hé"

Als Eviva España Achter de Kazerne van de tribunes rolt, weet je wie de held is. Gent is zonder punten moeten afdruipen omdat Nacho Miras de penalty van Kadri stopte. De Spaanse doelman kon de elfmeter duidelijk goed 'lezen'.

Miras vervulde zo de rol die hij ambieert. "Ik wil graag de held zijn", geeft hij breed glimlachend toe. "Ik zat eerder in het seizoen bij enkele penalty's wel in de buurt van de bal, maar ik stopte er maar eentje. Ik analyseer natuurlijk de penalty's met keeperstrainer Stef Pauwels. Kadri houdt ervan om lang te wachten, ik had wel het gevoel dat hij daar zou trappen."

De Algerijn mikte naar de hoek rechts van Miras. "Hij trapt de meeste penalty's naar die kant. Daar heb ik op vertrouwd, want soms ga je als keeper te veel nadenken. De vorige matchen maakte ik fouten, dat mag je gerust zeggen." Vooral tegen STVV blunderde Miras vlak voor rust op een voorzet. "Het was een atypische fout van mij. Ik heb in mijn carrière niet al te veel zulke fouten meegemaakt."

Miras legt de lat hoog voor zichzelf

Het was dan ook een lastige week voor hem. "Verliezen en tien goals slikken in twee matchen, dat hakt er wel in. Voor die twee matchen dacht ik niet dat ik de beste keeper ter wereld was en daarna dacht ik niet dat ik de slechtste keeper ter wereld was. Het was aan mezelf om te reageren. Niemand eist meer van mezelf dan ikzelf."

Trainer Fred Vanderbiest is niet verrast dat Miras zich mentaal sterk toont. "Iedereen maakt wel eens een fout. Als ik iedereen zou vervangen die een fout maakt, kan ik elke match vier of vijf wijzigingen doorvoeren. Vergeet niet dat Nacho dit seizoen tien of twaalf punten voor ons heeft gepakt. Hij voelt het vertrouwen van iedereen en geeft dat vandaag dubbel en dik terug."



Fantastische redding van KVM-doelman

Iemand die zo'n seizoen speelt, steun je ook al makkelijker. "Ik ga niet op dezelfde nagel blijven kloppen als iemand één of twee foutjes maakt. Je moet je daar als speler ook boven kunnen zetten. Dat maakt ook deel uit van het prof zijn. Het zijn ook geen kleuters, hé. Nacho pakt die strafschop fantastisch, want ik vond 'm niet zo slecht getrapt."