Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito
Het heeft echt wel even als miserie aangevoeld bij KV Mechelen, die zware uitslagen. Het heeft in PO1 echter ook een revelatie: Bouke Boersma is een van de beste schutters uit de play-offs.

Een 6-1 en 1-4 om de oren krijgen: dat komt hard aan. Ook al ben je dan de debutant in de Champions' Play-offs. "Tien tegendoelpunten in twee matchen, daar ligt iedereen wakker van. Als je dan slaapt als een roos, dan moet je naar de dokter gaan", verwoordt coach Fred Vanderbiest het op zijn gekende wijze. Maar kijk: tegen Gent werd nog eens de nul gehouden en leverde het doelpunt van Boersma dus de volle buit op.

Een scorende Boersma in de Champions' Play-offs is ondertussen geen toeval meer. De vervanger van Lion Lauberbach zit aan drie treffers in Play-off 1. Alleen Christos Tzolis doet nog beter met vijf doelpunten. Daar zitten dan ook wel twee strafschoppen bij. Hugo Vetlesen, Ryotaro Ito en Mihajlo Cvetkovic doen even goed als Boersma: ook zij scoorden elk drie keer.

Boersma moet op korte tijd stappen zetten

Het is frappant dat Boersma zich in dat rijtje plaatst, want het gaat hard voor hem. "Daaraan zie je dat het soms een speler ten goede kan komen op hem even op de bank te zetten. In zes maanden moest hij de stap zetten van de Nederlandse tweede klasse naar Play-off 1. Hij botste even tegen zijn limiet aan, maar toont nu wat hij kan. We spelen hem ook beter aan dan in het begin. We kunnen alleen maar tevreden over hem zijn."

Het opgedane vertrouwen helpt om ook doorheen de wedstrijd beter zijn lichaam te gebruiken in de duels, zoals hij dat ook uitstekend deed bij twee van zijn drie goals. Door te scoren tegen Gent laat hij KVM nog dromen van Europa. "Ik heb een goed contact met Piet den Boer. Ik weet zo wat van zijn periode, toen Mechelen de Europabeker won", getuigt Boersma zelf.

Aanwinst is zich bewust van geschiedenis KVM

"Dat is natuurlijk heel lang geleden. Hij heeft me eigenlijk wat gedwongen om het geschiedenisboek van KV Mechelen te lezen, haha!" Net zoals toen loopt er in elk geval een Nederlander vooraan die van waarde is. "Het zou historisch zijn om Europees voetbal te behalen, maar het is nog een lange weg." 

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

