Johan Walckiers, voetbaljournalist
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen
In de tweede helft hebben de supporters van RAAL het stadion van Dender verlaten. Een overhaast vertrek dat niets met de spelers te maken heeft, maar wel met... hun vlaggen.

Ondanks de nachtmerrieachtige seizoensafsluiting van hun ploeg lieten de supporters van La Louvière zich gisteren nog goed horen. Ze zorgden voor wat sfeer in de erg stille tribunes van Dender. Maar in de tweede helft verlieten ze hun uitvak.

De lokale politie had hen namelijk gevraagd om niet langer met hun vlaggen te zwaaien. "Vlaggen maken deel uit van onze cultuur, van onze manier om voetbal te beleven. Ze hebben nog nooit voor het minste probleem gezorgd. Nooit hebben ze iemand in gevaar gebracht", betreuren de Green Boys op hun officiële pagina.

Het probleem was eigenlijk praktisch van aard: de vlaggen belemmerden het zicht van de VAR-camera op het veld. Maar er kon geen enkel compromis of aanpassing worden gevonden. Een trieste afloop voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen.

De supporters van RAAL vertrekken, hun vlaggen ook

"Gezien deze onbegrijpelijke beslissing hebben we geweigerd. De situatie escaleerde snel en een interventie werd overwogen. Uit verantwoordelijkheidszin, om onze groep te beschermen tegen stadionverboden en om elk incident te vermijden, hebben we ervoor gekozen te vertrekken. Dat vertrek is in geen geval tegen de spelers gericht. Het is de rechtstreekse consequentie van een onrechtvaardige en disproportionele beslissing", vervolgt het collectief uit La Louvière.

De Groenen zijn zwaar ontgoocheld: "Vandaag, in België, in een match van de 1e afdeling met amper 900 toeschouwers, zijn het vlaggen die een probleem vormen. Vlaggen. Het Belgische voetbal is ziek. Tussen absurde reglementen, constante restricties en totaal onbegrip voor de supporterscultuur is het tijd dat er iets verandert. VRIJHEID VOOR DE ULTRAS".

Een episode die perfect illustreert hoe groot het wantrouwen tegenwoordig in de Pro League is tussen supporters en autoriteiten, los van de vraag of de eisen van de ene of de andere partij gerechtvaardigd zijn.

