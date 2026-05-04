Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Beerschot had de trip naar Lommel in de heenmatch van de finale van de Promotion Play-offs totaal anders voorgesteld. Het werd een 3-1-nederlaag die volgende week op het Kiel rechtgetrokken moet worden, als de ploeg van coach Mo Messoudi de barrages tegen Dender wil spelen.

Moeilijke openingsfase

Zeker de openingsfase was spectaculair. Na een kwartier spelen stond Lommel al op een 2-0-voorsprong. Ook Messoudi had dat totaal niet verwacht en achteraf had hij er op de persconferentie zelfs geen verklaring voor.

“We hebben delen van deze wedstrijd gedomineerd, alleen is het dan jammer dat we zo slecht starten. Zo zetten we hen op een onbegrijpelijke manier in polepositie na die twee goals en duurt het voor ons even voordat we in ons spel komen”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Beerschot scoort moeilijk

Zijn ploeg liet het hoofd niet hangen en vocht voor wat het waard was. Maar Beerschot sukkelt al het hele seizoen met hetzelfde probleem: scoren gaat moeilijk. Vaak zijn er heel veel kansen nodig vooraleer er een goal valt.

“De laatste weken waren we dan weer wel efficiënt genoeg, vond ik. Als trainer is het vooral belangrijk om te zien dat we die kansen blijven creëren, dan zullen de doelpunten wel volgen. Hopelijk gaat dat in eigen huis misschien wat vlotter verlopen”, klinkt het.

Hoop is groot op het Kiel te stunten

Want de hoop is zeker nog niet verdwenen om de barrages te spelen, ook al moeten er twee doelpunten opgehaald worden. Messoudi beseft dat het een moeilijke opdracht wordt voor zijn ploeg, maar klinkt strijdvaardig.





Zijn ploeg moet de koppen bij elkaar steken en leren uit de fouten die er in Lommel gemaakt worden. “Het zal er logischerwijs goed gaan spoken. Met het mes tussen de tanden zullen we er klaar voor zijn, de staf en ik – naast de spelers – hebben er nog het volste vertrouwen in”, besluit hij.