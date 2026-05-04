Johan Walckiers
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers
Zorgen onder de lat bij Club Brugge. Na de topper tegen Anderlecht blijkt dat doelman Nordin Jackers een lichte hersenschudding heeft opgelopen. De keeper mocht intussen het ziekenhuis verlaten, maar zijn inzetbaarheid voor de komende wedstrijden is onzeker.

Het incident gebeurde al vroeg in de wedstrijd in het Lotto Park. Jackers kwam ver uit zijn doel om een bal weg te boksen en botste daarbij hard met het hoofd tegen Moussa Diarra. Meteen was duidelijk dat het om een zware klap ging, waarna de doelman op een draagberrie van het veld moest worden gedragen.

Mignolet nog niet klaar 

De eerste vrees voor een hersenschudding werd nadien bevestigd. Hoewel het verdict ‘licht’ luidt, blijft voorzichtigheid geboden. Bij hoofdletsels wordt geen enkel risico genomen, waardoor het zo goed als uitgesloten lijkt dat Jackers tegen STVV al onder de lat zal staan.

Dat zorgt voor een nieuw keepersprobleem bij Club Brugge. Ook Simon Mignolet is immers nog niet volledig hersteld van zijn blessure. De ervaren doelman is volgens de staf nog niet klaar om wedstrijden te spelen.

Daardoor moest Dani van den Heuvel zondag onverwacht invallen. De jonge Nederlander had bij zijn entree weinig werk op te knappen, maar lijkt nu plots opnieuw eerste keuze te worden voor de komende speeldag.

Coach Ivan Leko gaf na afloop al aan dat de situatie van Mignolet nog verre van ideaal is. “Ik heb hem al drie à vier weken niet op training gezien”, klonk het eerlijk. “Een doelman moet eerst opnieuw ritme opdoen en ballen pakken voor hij een wedstrijd kan spelen.”

Leko benadrukte daarbij dat Mignolet een perfectionist is die niets aan het toeval wil overlaten. Dat maakt een snelle terugkeer niet vanzelfsprekend. “Hij is iemand die veel belang hecht aan details”, aldus de coach, die tussen de lijnen door liet verstaan dat Van den Heuvel voorlopig de logische keuze blijft.

Met cruciale wedstrijden in het vooruitzicht komt de situatie op een bijzonder lastig moment voor Club Brugge. De koploper in de Champions’ Play-offs zal mogelijk opnieuw moeten rekenen op zijn derde doelman. Een onverwachte wending, die het slot van de titelstrijd nog extra spanning geeft.

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

