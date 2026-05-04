Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Zorgen onder de lat bij Club Brugge. Na de topper tegen Anderlecht blijkt dat doelman Nordin Jackers een lichte hersenschudding heeft opgelopen. De keeper mocht intussen het ziekenhuis verlaten, maar zijn inzetbaarheid voor de komende wedstrijden is onzeker.

Het incident gebeurde al vroeg in de wedstrijd in het Lotto Park. Jackers kwam ver uit zijn doel om een bal weg te boksen en botste daarbij hard met het hoofd tegen Moussa Diarra. Meteen was duidelijk dat het om een zware klap ging, waarna de doelman op een draagberrie van het veld moest worden gedragen.

Mignolet nog niet klaar

De eerste vrees voor een hersenschudding werd nadien bevestigd. Hoewel het verdict ‘licht’ luidt, blijft voorzichtigheid geboden. Bij hoofdletsels wordt geen enkel risico genomen, waardoor het zo goed als uitgesloten lijkt dat Jackers tegen STVV al onder de lat zal staan.

Dat zorgt voor een nieuw keepersprobleem bij Club Brugge. Ook Simon Mignolet is immers nog niet volledig hersteld van zijn blessure. De ervaren doelman is volgens de staf nog niet klaar om wedstrijden te spelen.

Daardoor moest Dani van den Heuvel zondag onverwacht invallen. De jonge Nederlander had bij zijn entree weinig werk op te knappen, maar lijkt nu plots opnieuw eerste keuze te worden voor de komende speeldag.

Coach Ivan Leko gaf na afloop al aan dat de situatie van Mignolet nog verre van ideaal is. “Ik heb hem al drie à vier weken niet op training gezien”, klonk het eerlijk. “Een doelman moet eerst opnieuw ritme opdoen en ballen pakken voor hij een wedstrijd kan spelen.”



Dani van den Heuvel tegen STVV waarschijnlijk tussen de palen

Leko benadrukte daarbij dat Mignolet een perfectionist is die niets aan het toeval wil overlaten. Dat maakt een snelle terugkeer niet vanzelfsprekend. “Hij is iemand die veel belang hecht aan details”, aldus de coach, die tussen de lijnen door liet verstaan dat Van den Heuvel voorlopig de logische keuze blijft.

Met cruciale wedstrijden in het vooruitzicht komt de situatie op een bijzonder lastig moment voor Club Brugge. De koploper in de Champions’ Play-offs zal mogelijk opnieuw moeten rekenen op zijn derde doelman. Een onverwachte wending, die het slot van de titelstrijd nog extra spanning geeft.