Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 9 reacties
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Goed nieuws voor voetbalfans in België: DAZN en Telenet hebben een akkoord bereikt waardoor het Belgische voetbal opnieuw beschikbaar wordt voor Telenet-klanten.

De overeenkomst gaat in vanaf het seizoen 2026-2027 en betekent het einde van een periode waarin heel wat supporters moesten uitwijken naar andere platformen.

Concreet zullen Telenet-klanten opnieuw wedstrijden uit de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League kunnen volgen. Daarmee komt het volledige Belgische profvoetbal opnieuw binnen handbereik van een groot publiek. Iets wat dit seizoen voor veel frustratie zorgde.

DAZN gaat Belgisch voetbal weer op Telenet uitzenden

De samenwerking gaat echter verder dan enkel de lineaire tv-kanalen. DAZN zal ook zijn app integreren in de Telenet-decoders, waardoor gebruikers zelf kunnen kiezen hoe ze hun wedstrijden bekijken. Die flexibiliteit moet zorgen voor een modernere en meer gepersonaliseerde kijkervaring.

Daar blijft het niet bij, want ook het internationale aanbod van DAZN wordt toegankelijk voor Telenet-klanten. Zo zullen competities als LaLiga, Serie A en Ligue 1 opnieuw te volgen zijn via het platform. Daarnaast staan ook bekertoernooien zoals de FA Cup, DFB-Pokal en Coppa Italia op het programma.

Ook liefhebbers van andere sporten komen aan hun trekken. Telenet-klanten krijgen via het DAZN Total-aanbod immers toegang tot onder meer de NFL, NBA en LIV Golf.

Lees ook... Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Bij DAZN klinkt tevredenheid over de nieuwe overeenkomst. Managing Director Massimo D’Amario benadrukt dat het bedrijf zijn sportaanbod zo breed mogelijk wil verspreiden. Volgens hem past deze samenwerking perfect binnen die strategie.

Voetbalfans moeten niet meer via app kijken

Voor Telenet betekent de deal een belangrijke stap om opnieuw aantrekkelijk te worden voor sportliefhebbers. Na eerdere discussies over uitzendrechten en beschikbaarheid van voetbal, wordt nu opnieuw een groot deel van het sportaanbod gecentraliseerd op één platform.

Vanaf de start van het seizoen 2026-2027 lijkt de Belgische voetbalfan dus opnieuw eenvoudiger zijn weg te vinden naar zijn favoriete competities. De samenwerking tussen DAZN en Telenet zorgt er in elk geval voor dat het aanbod opnieuw een pak toegankelijker wordt.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
1
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
1
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
6
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
2
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
7
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
10
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
1
Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

19:22
12
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

19:04
9
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

19:00
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
2
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

17:30
6
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45
2
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

16:00
7
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

15:26
Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

15:30
Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

15:00
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
6
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Mr bacardi Mr bacardi over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" IXL IXL over Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht? Goro Goro over Anderlecht - Club Brugge: 1-3 --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken Pé_1 Pé_1 over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Alex1898 Alex1898 over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved