Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Goed nieuws voor voetbalfans in België: DAZN en Telenet hebben een akkoord bereikt waardoor het Belgische voetbal opnieuw beschikbaar wordt voor Telenet-klanten.

De overeenkomst gaat in vanaf het seizoen 2026-2027 en betekent het einde van een periode waarin heel wat supporters moesten uitwijken naar andere platformen.

Concreet zullen Telenet-klanten opnieuw wedstrijden uit de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League kunnen volgen. Daarmee komt het volledige Belgische profvoetbal opnieuw binnen handbereik van een groot publiek. Iets wat dit seizoen voor veel frustratie zorgde.

De samenwerking gaat echter verder dan enkel de lineaire tv-kanalen. DAZN zal ook zijn app integreren in de Telenet-decoders, waardoor gebruikers zelf kunnen kiezen hoe ze hun wedstrijden bekijken. Die flexibiliteit moet zorgen voor een modernere en meer gepersonaliseerde kijkervaring.

Daar blijft het niet bij, want ook het internationale aanbod van DAZN wordt toegankelijk voor Telenet-klanten. Zo zullen competities als LaLiga, Serie A en Ligue 1 opnieuw te volgen zijn via het platform. Daarnaast staan ook bekertoernooien zoals de FA Cup, DFB-Pokal en Coppa Italia op het programma.

Ook liefhebbers van andere sporten komen aan hun trekken. Telenet-klanten krijgen via het DAZN Total-aanbod immers toegang tot onder meer de NFL, NBA en LIV Golf.



Bij DAZN klinkt tevredenheid over de nieuwe overeenkomst. Managing Director Massimo D’Amario benadrukt dat het bedrijf zijn sportaanbod zo breed mogelijk wil verspreiden. Volgens hem past deze samenwerking perfect binnen die strategie.

Voetbalfans moeten niet meer via app kijken

Voor Telenet betekent de deal een belangrijke stap om opnieuw aantrekkelijk te worden voor sportliefhebbers. Na eerdere discussies over uitzendrechten en beschikbaarheid van voetbal, wordt nu opnieuw een groot deel van het sportaanbod gecentraliseerd op één platform.

Vanaf de start van het seizoen 2026-2027 lijkt de Belgische voetbalfan dus opnieuw eenvoudiger zijn weg te vinden naar zijn favoriete competities. De samenwerking tussen DAZN en Telenet zorgt er in elk geval voor dat het aanbod opnieuw een pak toegankelijker wordt.