Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

De zorgen nemen toe bij Anderlecht. Na de 1-3-nederlaag tegen Club Brugge slikte paars-wit al zijn derde opeenvolgende nederlaag in de Champions' Play-offs. En met de bekerfinale tegen Union op 14 mei voor de deur oogt de huidige vorm allesbehalve geruststellend.

Jérémy Taravel zag zijn ploeg opnieuw met goede intenties spelen, maar tegelijk ook hervallen in dezelfde fouten. Vooral de efficiëntie in beide strafschopgebieden blijft volgens hem een groot probleem. “Wij hebben de bal, maar we schieten niet genoeg”, klonk het scherp. “Zij pakken hun kansen wel.”

Efficiëntie in beide boxen

In de eerste helft had Anderlecht het bijzonder moeilijk met de hoge pressing van Club Brugge. Taravel gaf toe dat blauw-zwart zijn ploeg in de problemen probeerde te brengen met individuele mandekking over het hele veld. Pas na het openingsdoelpunt kwam Anderlecht beter in de wedstrijd.

Volgens de coach begon zijn ploeg zelfs sterk aan de tweede helft en leek de gelijkmaker in de lucht te hangen. Maar dan volgde de fout van Colin Coosemans bij de 0-2. “Dat doelpunt heeft ons echt de benen afgesneden”, gaf Taravel toe. “Op dat moment waren wij net aan het domineren.”

De mentale klap bleek veel te groot. Anderlecht verloor meteen alle controle en kreeg amper een minuut later ook de 0-3 om de oren. Taravel vond vooral de manier waarop zijn ploeg de Brugse omschakeling verdedigde zorgwekkend. “We hebben hun counters heel slecht beheerd”, zei hij. “Ze hadden zelfs nog meer kunnen scoren.”

De Fransman wees ook naar het gebrek aan maturiteit binnen zijn jonge spelersgroep. Vooral op het derde doelpunt zag hij een ploeg die tactisch volledig uit verband gespeeld werd. “Als je grote wedstrijden wil winnen, moet je beter zijn in beide boxen”, benadrukte hij.



Niet veel tijd voor oplossingen

Toch probeert Taravel zich vast te klampen aan enkele lichtpunten. Zo keerden Nathan De Cat en César Huerta terug in de kern, terwijl ook youngster Angely volgens hem interessante dingen liet zien ondanks zijn wisselvallige debuut.

Maar veel tijd om oplossingen te vinden is er niet meer. Binnen tien dagen staat Anderlecht in de bekerfinale tegenover Union, dé kans op een eerste prijs in jaren. Alleen belooft de huidige vormcurve weinig goeds. Paars-wit zal in sneltempo constanter én efficiënter moeten worden, want anders dreigt ook die finale uit te draaien op een nieuwe ontgoocheling.

