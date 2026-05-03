'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

Heeft Club Brugge de opvolger van Joel Ordonez al op het oog? Ze willen in Kosovo een jeugdinternational met twee goede voeten gaan wegplukken, maar de concurrentie voor Luan Lleshi is met Benfica, CSKA Moskou en Austria Wenen niet minnetjes.

De jonge verdediger Luan Lleshi staat op het punt KF Llapi deze zomer te verlaten. Clubs uit Portugal, Oekraïne, Zwitserland en België hebben interesse in de Kosovaarse U21-verdediger, zo laat Kosovo Football weten.

Luan Lleshi (2006) is set to leave KF Llapi this summer, with interest from Portugal, Ukraine, Switzerland, and Belgium, clubs like, Club Brugge, Austria Vienna, CSKA Sofia and Kolos interested in the Kosovo U21 defender. pic.twitter.com/bJKiC6xavW — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) May 3, 2026

Daarbij zouden dus ook Belgische teams zijn. Onder meer Club Brugge wordt genoemd, al zouden er mogelijk nog andere kapers op de kust zijn voor de 20-jarige tweevoetige centrale verdediger. Ook uit ons land.

Veel ploegen willen jonge Luan Lleshi van KF Llapi in huis halen

En anders komt de concurrentie mogelijk wel vanuit andere landen. Austria Wenen, CSKA Moskou en Kolos worden genoemd door de Kosovaren, maar daarnaast staat ook Benfica Lissabon al te dringen om zijn handtekening.

De jongeling heeft nog een contract tot juni 2028. Volgens Transfermarkt zou hij ondertussen al zo'n 175.000 euro waard zijn, waardoor hij nog steeds veel kans maakt om een koopje te zijn voor alle ploegen die hem willen.



Welk team haalt Lleshi in huis?

Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over de deal. Tot dusver heeft er nog niemand een concreet bod neergelegd bij zijn moederclub. Club Brugge kan mogelijk snel proberen te handelen om hem zo los te weken. Dit seizoen speelde Lleshi al 13 wedstrijden voor zijn club, dat momenteel op de achtste plaats staat in de Kosovaarse competitie.