Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Aernout Van Lindt
KAA Gent moet op bezoek bij KV Mechelen proberen de punten te gaan pakken om op die manier een zaakje te doen richting de Europese plaatsen. Vorige week verloren de Buffalo's van Club Brugge en toen gaf Rik De Mil nog aan dat blauw-zwart kampioen moet worden.

Werk aan de winkel voor KAA Gent na een 3 op 15 in de Champions' Play-offs tot dusver. Met een zege op bezoek bij KV Mechelen zouden ze alvast een zaakje doen richting minstens de vijfde plaats en nog mogen dromen van Europees voetbal.

Dat was én is nog altijd de ambitie en de doelstelling van KAA Gent en Rik De Mil. De coach van Gent liet zich vorige week na de nederlaag tegen Club Brugge ook uit over de Bruggelingen: "Met wat hier loopt, moeten ze kampioen spelen."

Gaat Club Brugge kampioen worden?

Een uitspraak waar niet iedereen even lyrisch is. Hier en daar klinkt het zelfs dat het een mogelijk misplaatste commentaar is van de coach van De Buffalo's. "Ik heb de beleving bij KAA Gent anders meegemaakt voor een match tegen Club Brugge."

"En ik zag ook een gelaten KAA Gent", aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd. "Ik zag niet de grinta die nodig was om Club Brugge aan de kant te zetten. En bovendien heb ik ook nog een voorstel tot naamsverandering. Rik De Mil is voor mij Rik De Lepe."

Verkeerde uitspraken van Rik De Mil over Club Brugge?

"Je hebt de wedstrijd gezien en hoe het gegaan is. Club Brugge was oerdegelijk, maar niet superieur. Na de wedstrijd sprak hij erover dat Club Brugge kampioen moest worden. Hij heeft dat in het verleden nog al gedaan, dus dat is herkenbaar."

"Mensen die het voetbal kennen, die weten hoe het gaat. Ivan Leko heeft dat goed ontvangen. Het is iets wat je niet doet, want je gaat je eigen prestatie onderdrukken en je gaat ook een collega na de wedstrijd in een positie duwen dat een titel genormaliseerd wordt. Op die manier ... Zo onder de gordel, dit kan niet."

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft? Live

14:34
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

14:00
10:35
Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

13:00
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
09:45
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

11:30
11:00
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
09:10
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
06:30
08:30
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

07:30
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

07:00
Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
21:20
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
20:13
20:30
17:00
18:30
18:01
15:30
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

