Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

KAA Gent moet op bezoek bij KV Mechelen proberen de punten te gaan pakken om op die manier een zaakje te doen richting de Europese plaatsen. Vorige week verloren de Buffalo's van Club Brugge en toen gaf Rik De Mil nog aan dat blauw-zwart kampioen moet worden.

Werk aan de winkel voor KAA Gent na een 3 op 15 in de Champions' Play-offs tot dusver. Met een zege op bezoek bij KV Mechelen zouden ze alvast een zaakje doen richting minstens de vijfde plaats en nog mogen dromen van Europees voetbal.

Dat was én is nog altijd de ambitie en de doelstelling van KAA Gent en Rik De Mil. De coach van Gent liet zich vorige week na de nederlaag tegen Club Brugge ook uit over de Bruggelingen: "Met wat hier loopt, moeten ze kampioen spelen."

Gaat Club Brugge kampioen worden?

Een uitspraak waar niet iedereen even lyrisch is. Hier en daar klinkt het zelfs dat het een mogelijk misplaatste commentaar is van de coach van De Buffalo's. "Ik heb de beleving bij KAA Gent anders meegemaakt voor een match tegen Club Brugge."

"En ik zag ook een gelaten KAA Gent", aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd. "Ik zag niet de grinta die nodig was om Club Brugge aan de kant te zetten. En bovendien heb ik ook nog een voorstel tot naamsverandering. Rik De Mil is voor mij Rik De Lepe."

Verkeerde uitspraken van Rik De Mil over Club Brugge?

"Je hebt de wedstrijd gezien en hoe het gegaan is. Club Brugge was oerdegelijk, maar niet superieur. Na de wedstrijd sprak hij erover dat Club Brugge kampioen moest worden. Hij heeft dat in het verleden nog al gedaan, dus dat is herkenbaar."





"Mensen die het voetbal kennen, die weten hoe het gaat. Ivan Leko heeft dat goed ontvangen. Het is iets wat je niet doet, want je gaat je eigen prestatie onderdrukken en je gaat ook een collega na de wedstrijd in een positie duwen dat een titel genormaliseerd wordt. Op die manier ... Zo onder de gordel, dit kan niet."